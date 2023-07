Aktualisiert am

14 Jahre lang war Benjamin D. Strafverteidiger, dann stieg er mit seinen Mandanten in den Drogenhandel ein. Warum wechselt ausgerechnet jemand wie er die Seiten? Eine kleine Nebenrolle spielt dabei die Serie „Better call Saul“.

An einem Freitag im Juni betritt Benjamin D. den Saal 7 des Landgerichts Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft sitzt ihm gegenüber und hat bereits die Robe übergeworfen, bevor sie gleich die Anklage wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verlesen wird. Es könnte Routine sein für D., der in den vergangenen 15 Jahren bereits an zahlreichen solcher Verhandlungen teilgenommen hat. Nur trägt der ehemalige Strafverteidiger normalerweise keine Handschellen und ist auch nicht selbst angeklagt.

Eine Woche später, während seiner Einlassung, sagt die Vorsitzende Richterin einen Satz, der in diesem Prozess immer wieder eine Rolle spielen wird: „Es ist für uns unverständlich, wie es dazu kommen konnte.“ Was sie mit dieser Frage meint: Wie kann es dazu kommen, dass ein erfahrener Strafverteidiger die Seiten wechselt und seine gesamte berufliche Existenz riskiert?