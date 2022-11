Feldmann-Prozess : Vergabe von Dienstwagen „nach Gefühl“

Am sechsten Tag des Prozesses, in dem sich der abgewählte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wegen Vorteilsannahme verantworten muss, ist es nur selten um den Beschuldigten gegangen. Aber viel um die Zustände bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO), bei der Feldmanns Lebensgefährtin Zübeyde Temizel, die später seine Ehefrau wurde, nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ohne sachlichen Grund ein übertarifliches Gehalt und einen Dienstwagen bekommen hat. Dabei soll Feldmanns Stellung als Oberbürgermeister eine Rolle gespielt haben.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Vor dem Landgericht sagte am Mittwoch der ehemalige Personalleiter des AWO-Kreisverbands Frankfurt aus. Regeln, nach denen Dienstwagen vergeben worden seien, habe es keine gegeben. „Alles ist möglich gewesen bei der AWO“, formulierte es der 68 Jahre alte gelernte Industriekaufmann. Nur in ganz wenigen Fällen sei eine Außentätigkeit der Grund für einen Dienstwagen gewesen. Die Geschäftsführung habe „nach Gefühl“ und personenabhängig entschieden. „Warum ist sonst einem Hausmeistergehilfen ein dicker SUV hingestellt worden?“

„In der Elternzeit fließt ja kein Gehalt“

Als Zübeyde Temizel nach Worten des heute im Ruhestand lebenden Zeugen ihren Dienstwagen bekommen hatte und im Frühjahr 2016 in den Mutterschutz gegangen sei, habe er sie aufgefordert, das Fahrzeug zurückzugeben. Dann machte der Personalleiter eine Aussage, die sich noch nicht im Vernehmungsprotokoll der Polizei findet und die den Anwalt Feldmanns deshalb zu Nachfragen veranlasste: Einige Tage nach seiner Bitte habe sich Geschäftsführer Jürgen Richter gemeldet und gesagt, Peter Feldmann habe sich beschwert, dass seine Frau den Dienstwagen zurückgeben müsse. Schließlich habe sie das Fahrzeug behalten. Den zu versteuernden geldwerten Vorteil habe man von einer Jahressonderzahlung abgezogen. „In der Elternzeit fließt ja kein Gehalt.“

Bei der Eingruppierung Zübeyde Temizels wies der Personalleiter Hannelore Richter eine entscheidende Rolle zu, die als „Sonderbeauftragte“ die Frankfurter Geschäftsführung ergänzte. Zu den Vorgaben, die sich aus einem Vertrag aus Wiesbaden ergeben hätten, habe neben dem Dienstwagen ein Festgehalt von 4300 Euro brutto gehört. „Ich hatte den Auftrag, dass unter dem Strich das gleiche herauskommt, wenn sie die Leitung der neuen bilingualen Kita Dostluk in Frankfurt übernimmt.“ Das sei trotz einer großzügigen Eingruppierung, die Hannelore Richter handschriftlich auf dem Vertrag nochmals erhöht habe, nur mit einer Leistungszulage gelungen. „Wenn man so lange im Verband ist, weiß man als Personalchef, was man zu tun hat.“ Ein vergleichbarer Fall sei ihm in 24 Jahren allerdings nicht untergekommen.

„Es klang so, als würde das wohlwollend beschieden“

Zur Sprache kam auch die Rückkehrvereinbarung Feldmanns zur AWO, der dort vor seiner Wahl zum Oberbürgermeister beschäftigt war. „Er wollte partout nicht kündigen“, sagte der Personalleiter. Es sei eine Rückkehrvereinbarung im Gespräch gewesen, was für den inzwischen verstorbenen AWO-Vorsitzenden Erich Nitzling nicht infrage gekommen sei. „Da war die Sache für mich vom Tisch.“ Er habe eine solche Vereinbarung nie gesehen und sie sei auch nicht in der Akte.

Mehr zum Thema 1/

Der frühere Leiter der Kita Adlerwerke, wo sich Temizel von September 2014 an als Praktikantin oder Trainee auf ihre künftige Leitungsfunktion der Kita Dostluk vorbereiten sollte, berichtete von mehreren Gesprächen mit ihr. Dabei habe sie einmal ihre Beziehung zu Peter Feldmann erwähnt, der ihr geraten habe, sich in Wiesbaden zu bewerben. In diesem Zusammenhang sei auch von einem Treffen mit Hannelore Richter die Rede gewesen, damals Geschäftsführerin des Wiesbadener Kreisverbands. „Es klang so, als würde das wohlwollend beschieden.“

Dienstwagen und Minijobs als „Bonbons“ verteilt

In den Aussagen der sechs Zeugen entstand der Eindruck, in den Kreisverbänden Frankfurt und Wiesbaden habe der Wohlfahrtsverband Züge eines Süßigkeitenladens gehabt, in dem Dienstwagen und Minijobs ohne Gegenleistung als „Bonbons“ verteilt wurden, so ein häufiger zu hörender Begriff. Außerdem hätten familiäre und freundschaftliche Beziehungen bei Einstellungen eine wichtige Rolle gespielt.

Ein vom früheren Personalleiter geschilderter Fall hatte allerdings mehr als den bitteren Beigeschmack geldwerter Gefälligkeiten. Ein ehemaliger Ein-Euro-Jobber sei ein Bekannter des stellvertretenden Abteilungsleiters für Kindertagesstätten gewesen und dort als Hausmeistergehilfe beschäftigt worden. „Obwohl sein polizeiliches Führungszeugnis geeignet gewesen sei, ihn nicht mehr in Kitas einzusetzen“, sagte der Zeuge. Auch Hannelore Richters erste Reaktion sei gewesen, den Mann in der Probezeit zu kündigen. Eine Woche später habe sie ihre Meinung revidiert.