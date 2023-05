Oberstaatsanwalt Alexander B. hat am Ende des Korruptionsprozesses gegen ihn vor dem Frankfurter Landgericht am Mittwoch gesagt, seine Taten seien nicht zu entschuldigen. Er werde daher den Rest seines Lebens zu Recht ein Stigma tragen. Er bedauere zutiefst, was er getan habe und übernehme die volle Verantwortung. Er bitte das Gericht, eine Strafe zu verhängen, die ihm noch eine Perspektive biete.

Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche gefordert, Alexander B. wegen gewerbsmäßiger Bestechlichkeit in 67 Fällen sowie wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von siebeneinhalb Jahren zu verurteilen.

Nach Ansicht seiner Rechtsanwälte soll die Strafe vier Jahre nicht übersteigen. Der Fünfundfünfzigjährige hatte zu Beginn des Prozesses im Januar gestanden, über Jahre als Leiter der Zentralstelle für Medizinwirtschaftsstrafrecht in der hessischen Generalstaatsanwaltschaft ein Schmiergeldsystem betrieben zu haben.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft zahlten zwei Unternehmen, die er für Dienstleistungen im Rahmen seiner Ermittlungen gegen Mediziner und Apotheker beauftragte, allein in den Jahren 2015 bis 2020 (frühere taten sind verjährt) mehr als 600.000 Euro. Durch überhöhte Honorare für diese Dienstleistungen sei dem Land ein als Untreue relevanter Schaden etwa in gleicher Höhe entstanden.

Die beiden Verteidiger von B. widersprachen in ihren Plädoyers der rechtlichen Würdigung der Staatsanwaltschaft, der Leiter der Zentralstelle Medizinstrafecht habe gegenüber dem Land eine Vermögensbetreuungspflicht besessen. Vielmehr, so die Anwälte am Mittwoch, sei seine Kernaufgabe keine andere als die eines jeden Staatsanwalts gewesen: Mögliche Straftaten aufzuklären. Die Anklagevertreter hatten argumentiert, die besondere Stellung von B., der weitgehend autonom in der Generalstaatsanwaltschaft agieren konnte, habe auch die Verantwortung für die Haushaltsmittel mit sich gebracht.

Während die Staatsanwaltschaft aufgrund der fehlenden Kontrolle durch Vorgesetzte oder das Ministerium die Eigenständigkeit von B. und damit seine Verantwortung für die finanziellen Mittel noch gestärkt sieht, hält die Verteidigung die mangelhafte Aufsicht sogar für einen Grund, B. milder zu bestrafen. Für das Strafmaß wird von einiger Bedeutung sein, welcher Ansicht zum Vorwurf der Untreue sich die Strafkammer anschließt.

B. wurde im Sommer 2020 festgenommen und sitzt seither, mit einigen Monaten Unterbrechung, in Untersuchungshaft. Er werde seinen Beruf, seinen Beamtenstatus und seine Pensionsansprüche verlieren, das Land habe schon angekündigt, vom ihm Regress in Höhe von rund zwölf Millionen Euro zu fordern, listete die Verteidigung die schweren Folgen der absehbaren Verurteilung für ihren Mandanten auf.

Der wegen Bestechung mitangeklagte Unternehmer Bernhard A., mit dem der Anklage zufolge B. die später mit den meisten Aufträgen bedachte Firma Meditransparent gegründet hatte, soll nach Ansicht seiner Verteidiger zu einer Freiheitsstrafe von höchstens zwei Jahren verurteilt werden; die Staatsanwaltschaft hatte dreieinhalb Jahre beantragt A. bat in seinem Letzten Wort das Gericht um eine Chance zur Bewährung. Die Kammer will das Urteil am Freitag verkünden.