Im Korruptionsprozess gegen den Oberstaatsanwalt Alexander B. hat der zweite Unternehmer ausgesagt, der Schmiergelder an den Strafverfolger gezahlt haben soll. Der ehemalige Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der auf IT-Forensik spezialisierten Firma Conturn hatte sich gemeinsam mit der zweiten Geschäftsführerin den Ermittlern gestellt, nachdem der Bestechungsskandal aufgeflogen war. Laut Anklage bezahlten die beiden im nicht verjährten Zeitraum zwischen 2015 und 2020 rund 66.000 Euro an B. im Gegenzug dafür, dass dieser Aufträge für Gutachten in Ermittlungsverfahren der von ihm geleiteten Zentralstelle zur Bekämpfung von Straftaten im Gesundheitswesen vergab.

Von dem ersten Unternehmer, einem alten Freund, dessen Firma Meditransparent ebenfalls Gutachten erstellte und der mit B. auf der Anklagebank sitzt, kassierte B. den Ermittlungen zufolge im selben Zeitraum 280.000 Euro. Der Oberstaatsanwalt selbst hat die Bestechlichkeit gestanden und angegeben, er habe laut seinen eigenen Berechnungen seit 2010 mehr als 500.000 Euro auf diesem Weg eingenommen. Er habe anfangs ein Drittel des Nettogewinns der Meditransparent kassiert, später zwei Drittel.

Der ehemalige Geschäftsführer von Conturn machte am Freitag vor dem Landgericht detaillierte Angaben dazu, wie es zu der Unrechtsvereinbarung mit B. gekommen sei. Ihm sei bewusst gewesen, dass er eine Straftat begehe. Aber B. habe ihm zu verstehen gegeben: Wenn die Zusammenarbeit weitergehen solle, „dann wäre es eine gute Idee, die Zahlungen zu leisten“. Er habe einen Euro pro in Rechnung gestellter Arbeitsstunde gefordert und gesagt, er wolle ihn ja „nicht ausquetschen wie eine Zitrone“. Für das Gespräch habe er ihn in sein Büro bei der Generalstaatsanwaltschaft bestellt, vor Beginn habe er das Handy ausschalten und im Schrank wegsperren müssen.

Eingelassen haben will er sich auf die Absprache, weil das Unternehmen schlecht dastand und er um dessen Existenz fürchtete. Zudem habe B. ihn massiv eingeschüchtert. „Die Droh-Atmosphäre war immer da.“ B. sei „sehr, sehr streng gewesen“ und oft laut geworden. Er habe „Angstzustände“ gehabt, wenn er von ihm „vorgeladen“ worden sei.

Etwa von Ende 2014 an habe er B. dann quartalsweise in bar bezahlt. Das Geld hob er demnach von seinem privaten Konto ab und übergab es in einem Umschlag. Die erste Übergabe soll in B.s Büro stattgefunden haben: Er sollte den Umschlag in eine offene Mappe auf dem Schreibtisch legen, schilderte der Zeuge, die B. dann „mit einer eleganten Bewegung“ schloss, ohne den Umschlag zu berühren. Später soll die Übergabe dann bei Spaziergängen im Grüneburgpark stattgefunden haben.

So eingeschüchtert der Zeuge vom Angeklagten gewesen sein will, so will er ihm bei den Spaziergängen doch viel Privates erzählt haben: Angefangen bei psychischen Problemen seiner Lebensgefährtin, die ihn belasteten, endend bei seiner unglücklichen Kindheit und der schwierigen Beziehung zum Vater. B. habe ihm Rat gegeben und erwähnt, dass es ihm ähnlich ergangen sei. Im Lauf der Zeit habe sich das Verhältnis entspannt, sie seien zum „Du“ übergegangen und hätten sich ein paar mal zum Essen verabredet, bei dem auch B.s „neue Freundin“ dabei gewesen sei.

All das soll geschehen sein, weil der Zeuge „die Wogen glätten“ wollte. Er habe gehofft, sich B. durch die Spaziergänge, die Gespräche über Privates und nicht zuletzt die Zahlungen gewogen zu machen und so das Unternehmen zu retten. Tatsächlich habe der Oberstaatsanwalt die Conturn weiterempfohlen, sodass die Justiz größte Auftraggeberin wurde, wobei 80 Prozent von B. gekommen sei. Überhöhte Rechnungen soll es aber nicht gegeben haben. Die Aufträge, die von B.s Zentralstelle kamen, seien nicht aufgebläht gewesen. „Da wurden nie Dinge beauftragt, die keinen Sinn ergaben.“ Der Prozess wird in einer Woche fortgesetzt.