Korruptionsprozess : Peter Feldmann sieht sich entlastet

Im Prozess gegen den abgewählten Frankfurtrer Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat das Landgericht am vierten Verhandlungstag die ersten Zeugen befragt: die Frankfurter ehemalige Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) und die Abteilungsleiterin Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Letztere war 2015 mit der Einstellung von Zübeyde Feldmann, damals noch Temizel, als Leiterin der deutsch-türkischen AWO-Kita befasst, in der die Staatsanwaltschaft einen dem Oberbürgermeister gewährten Vorteil sieht.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Zeugin schilderte in ihrer gut vierstündigen Vernehmung, dass es im März 2014 ein Treffen im Büro des Oberbürgermeisters mit Vertretern von AWO und der türkischen Community gegeben habe, das man als „Startschuss“ für die Kita bezeichnen könne. Ebenfalls im Frühjahr 2014 habe Hannelore Richter, die gerade Sonderbeauftragte für den AWO-Kreisverband Frankfurt geworden sei, zu ihr gesagt: „Wir haben eine Leiterin.“ Im Mai, so die Zeugin, habe sie selbst Temizel das erste Mal gesehen und sie gebeten, eine Bewerbung zu schreiben. Nie vorher oder nachher habe sie erlebt, dass die Entscheidung über eine Führungskraft so zustande gekommen sei, zumal eineinhalb Jahre vor der Eröffnung der Kita. „Das war eine einmalige Situation.“

Auf Fragen des Gerichts antwortete die Zeugin , dass sie Zübeyde Temizel ohne das Eingreifen Hannelore Richters „mit viel Wohlwollen“ vielleicht als stellvertretende Leiterin berücksichtigt hätte. Im Mai 2014 sei diese lediglich Kinderpflegerin gewesen, habe das Studium der Erziehungswissenschaften noch nicht abgeschlossen und wenig Berufserfahrung gehabt. Erst im Frühjahr 2015 habe sie das Studium beendet, was sie formal zur Fachkraft und potenziellen Leiterin gemacht habe. Deshalb sei vereinbart worden, dass Temizel in der Zwischenzeit als „Trainee“ in einer Kita im Gallus eingesetzt werde.

Eine Verdopplung des Gehalts

Im Januar 2015 habe Temizel sich dann noch einmal explizit für die Kita-Leitung beworben. Bereits im Dezember habe Hannelore Richter die Besetzung verkündet. Die Zeugin schilderte, wie sie erst im Ermittlungsverfahren erfahren habe, dass Hannelore Richter die von ihr vorgeschlagene, bereits „wohlwollende“ tarifliche Einstufung Temizels zugunsten einer höheren Eingruppierung verändert hatte . Durch diese habe sich fast eine Verdopplung des Gehalts ergeben. Außerdem sei Temizel ein Dienstwagen zugestanden worden. Im Regelfall hätten nur Mitarbeiter einen Dienstwagen, bei denen es einen sachlichen Grund wie eine übergreifende Funktion gebe, etwa das Pendeln zwischen Einrichtungen.

Temizel habe Schwierigkeiten gehabt, ihre Aufgaben zu erfüllen, sagte die Zeugin weiter. Es habe Beschwerden von Mitarbeitern und Eltern gegeben. Zweieinhalb Monate nach Eröffnung der Kita sei aufgrund ihrer Schwangerschaft ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen worden, wie es üblicherweise wegen Infektionskrankheiten bei kleinen Kindern, gegen die es keine Impfung gibt, geschehe. Im Frühjahr 2020 habe Temizel, inzwischen Feldmann, wieder zu arbeiten begonnen, in einer Kita in Sossenheim. Im Juni habe es ein Gespräch mit der Zeugin gegeben, in dem Feldmann sich habe erklären wollen, weil sie von der Situation und der Berichterstattung zum AWO-Skandal „angefasst“ gewesen sei. Sie habe von dem in der Anklageschrift erwähnten Abendessen mit Peter Feldmann und dem Ehepaar Richter im Frühjahr 2014 erzählt, bei dem Hannelore Richter zu ihr in Bezug auf die geplante bilinguale Kita gesagt habe: „Da haben wir unsere Leitung.“ Ihr sei direkt ein Gehalt von 4300 oder 4500 Euro angeboten worden.

Feldmann bei Theaterpremiere: „Einigt euch“

Zübeyde Feldmann habe außerdem berichtet, sie habe versucht, eine Freundin mit Berufserfahrung ins Spiel zu bringen und sich selbst nur als Stellvertreterin, was Richter abgelehnt habe. Auf dem Nachhauseweg habe Peter Feldmann zu ihr gesagt, sie müsse schwer Eindruck auf Richter gemacht haben. Mit ihm könne das nichts zu tun haben, Richter könne ihn nicht leiden. „Frau Richter macht nichts ohne Berechnung. Das ist meine Erfahrung aus diesen Jahren“, sagte die Zeugin auf Fragen der Staatsanwälte.

Mehr zum Thema 1/

Die ehemalige Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld schilderte anschließend, dass Peter Feldmann im Zusammenhang mit dem Konflikt um von der AWO für die Stadt Frankfurt betriebene Flüchtlingsunterkünfte in der Pause einer Theaterpremiere im Mai 2018 auf sie zugekommen sei und gesagt habe, die Richters hätten ihn angesprochen, dass es bei den Verhandlungen Probleme gebe. „Die AWO war doch immer ein guter Vertragspartner für uns“, habe er gesagt, und dann: „Einigt euch“ oder „Einige dich“. Ein paar Tage vorher habe sie ein Gespräch mit Jürgen Richter über die von ihr gewünschte Auflösung der Verträge gehabt. Entgegen ihrer polizeilichen Vernehmung sagte Birkenfeld am Mittwoch, es habe zum Zeitpunkt des Gesprächs mit Feldmann lediglich eine Einigung darüber gegeben, die Verträge aufzulösen. Man habe sich auf eine Arbeitsgruppe mit je drei Personen beider Seiten geeinigt, Genaueres sei noch nicht besprochen gewesen.

Angaben dazu, ob und wie Feldmann sich konkret zugunsten der AWO einsetzte, konnte Birkenfeld nicht machen. Sie sprach lediglich, auch in Bezug auf den Premierenabend allgemein davon, dass der Oberbürgermeister Druck machen und Zuständigkeiten verändern könne.

Feldmann, der sich durch die Zeugenvernehmungen entlastet sieht, sagte nach der Verhandlung mit Blick auf seine Abwahl, er hätte sich gewünscht, der Verhandlungstag hätte vier Tage früher stattgefunden. Am Mittwoch wurde bekannt, dass einer seiner Anwälte, der Strafverteidiger Ulrich Endres, das Mandat niedergelegt hat. An seine Stelle ist ein anderer Strafrechtler getreten. Von den Anwälten hieß es, dies sei auf Wunsch Feldmanns geschehen. Der Prozess wird in einer Woche fortgesetzt, dann will das Gericht Hannelore Richter vernehmen.