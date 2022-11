Feldmann-Prozess : Die Bitten der Richters

Im Prozess gegen Peter Feldmann hat das Landgericht Nachrichten verlesen, die Feldmann mit dem Ehepaar Hannelore und Jürgen Richter, den Geschäftsführern der Arbeiterwohlfahrt-Kreisverbände Wiesbaden und Frankfurt, im Lauf der Jahre ausgetauscht hat. Der Angeklagte hatte angegeben, das Verhältnis zu den Richters sei kühl gewesen. Sie seien herablassend und arrogant gewesen. Einladungen habe er nur aus Höflichkeit angenommen und sich absichtlich passiv verhalten.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

In den Nachrichten geht es unter anderem um die Laudatio zu Jürgen Richters 60. Geburtstag, die Feldmann nach dem Willen von Hannelore Richter halten sollte. An anderer Stelle tauschen die beiden Nachrichten wegen einer Verabredung in einem „Feinschmecker-Lokal“ in Wiesbaden im September 2015 aus, bei der auch der damalige Wiesbadener Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) und dessen Partner dabei sein sollten. Im November 2015 heißt es, man plane den Einstieg in ein Neubauprojekt, wolle dies bald mit Feldmann besprechen und ihn dafür „zum Gastmahl“ nach Wiesbaden einladen. Im November 2017 informiert Hannelore Richter Feldmann über Spenden, die sie für seinen Wahlkampf gesammelt habe: „Kommt bestimmt gut was rein.“ Feldmann antwortet: „Super! Danke!!“, „Genial, ich freue mich sehr“ und „Hört sich wirklich klasse an“.

„Endlich gute Nachrichten von ‚Dany‛“

Im März 2018, als sich die AWO wegen Flüchtlingsunterkünften im Konflikt mit der Stadt Frankfurt befindet, heißt es in einer Nachricht: „Lieber Peter, wir brauchen deine Hilfe“ und „am besten nimmst du das SD zu dir“. Gemeint ist das Sozialdezernat. Auf die Bitte um ein Treffen antwortet Feldmann: „Wir treffen uns.“ Ebenfalls im März 2018 wird er gefragt: „Bist du für das Revisionsamt zuständig?“ Feldmann antwortet mit einer langen Ausführung zu Zuständigkeiten von Dezernenten und schreibt darin auch den Satz: „Formal bin ich zuständig.“ Auch in späteren Nachrichten geht es um die Flüchtlingsunterkünfte und das von Richter als Schikane empfundene Verhalten der Stadt. „Wir haben dich in den letzten Jahren sehr abgesichert und unterstützt“, schreibt sie. „Ich darf keine Dankbarkeit erwarten, das habe ich verstanden.“ Und: „Die Stadträtin hat dich ja auch auf den Fall angesprochen.“ Im Mai 2018 schreibt Jürgen Richter an Feldmann, Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) wolle sich unter vier Augen mit ihm treffen. Feldmann schreibt in einer Nachricht: „Endlich gute Nachrichten von ‚Dany’“. Später heißt es in einer Nachricht der Richters: „Wir mussten uns einigen. Warum, das erzählen wir dir dann.“ Im August teilen sie Feldmann mit, man habe sich geeinigt.

Im April 2019 schreibt Hannelore Richter, die will, dass Feldmann zum Fest der AWO auf dem Liebfrauenberg kommt: „Stets konntest du auf unsere Unterstützung und Loyalität bauen. So bauen wir auf dich.“ Immer wieder weist sie ihn an, er solle zu Kreiskonferenzen kommen. Im Juni 2019 schreibt sie ihm, ein Bericht der FNP zu Vorwürfen gegen die AWO sei „Rufmord“, die Stadt solle eine Stellungnahme abgeben. Feldmann fragt, ob der Artikel auch im Netz sei und ob es schon eine Stellungnahme der AWO gebe, die solle sie ihm schicken. Wieder verlangt Richter, er solle zu einer AWO-Veranstaltung kommen, damit er da sei und es Fotos mit ihm gebe. „Gerne werfe ich dir privat oder beruflich mal wieder einen Stein in den Garten. Wir müssen uns aufeinander verlassen können.“ Feldmann schreibt, er habe „das schriftliche, hoffentlich auch für euch sehr freundliche Grußwort heute geschrieben“. Nach einem abermaligen Zeitungsbericht im September 2019 schreibt Richter: „Bitte rufe mich heute Nachmittag an und berichte.“

Das Gericht verlas auch eine Nachricht von Zübeyde Feldmann von Mai 2015 an die Richters, in der sie bittet, ihren Vertrag „an Peter“ zu schicken, weil sie kaum in Frankfurt sei. Feldmann hat stets betont, er habe nichts über die finanziellen Verhältnisse seiner Frau gewusst.

Der Prozess wird in einer Woche fortgesetzt. Dann könnte plädiert werden, falls die Verteidigung nicht noch Beweisanträge stellt, denen die Kammer nachgeht.