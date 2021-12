Prozess gegen Franco A. : Einblicke in die verstörende Welt der Prepper

Das Staatsschutzverfahren gegen den terrorverdächtigen Franco A. hat am Dienstag einen Einblick in die Szene der sogenannten Prepper gewährt, die sich auf eine angeblich drohende Katastrophe vorbereiten. Oder steckt mehr hinter dem Treiben des Vereins „Uniter“, zu dem der Angeklagte Kontakt hatte? Handelt es sich womöglich um ein rechtsextremes Netzwerk, das in einer Krise die Macht mit Waffengewalt übernehmen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen will? Wenn ja, dann würde das den Vorwurf der Anklage untermauern, wonach der aus Offenbach stammende und als Jura-Student an der Goethe-Universität eingeschriebene Bundeswehrsoldat aus einer völkisch-nationalistischen Gesinnung heraus eine schwere staatsgefährdende Gewalttat geplant hat.

Erkenntnisse darüber erhoffte sich das Oberlandesgericht von der Aussage eines Zeugen, der ebenfalls im Umfeld von „Uniter“ aktiv war und dabei Franco A. zweimal persönlich begegnet ist. Als Selbstständiger handele er mit Waffenzubehör und seit 2018 auch mit Waffen, gibt der Vierzigjährige an. In diesem Zusammenhang sei er 2016 zu einem Treffen des Vereins eingeladen worden, der sich ihm gegenüber als „Soldatenhilfswerk“ ausgegeben habe. Da Soldaten und Polizisten zu seinen potenziellen Kunden gehörten, habe er zugesagt. „Ich bin davon ausgegangen: Das hat einen soliden Sockel.“