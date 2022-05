Prozess gegen Franco A. : Die Verlobte als Zeugin

Erst will die Lebensgefährtin des terrorverdächtigen Oberleutnants Franco A. nicht aussagen, dann tut sie es doch. Auch seine Mutter wird am nächsten Verhandlungstag ins Gericht kommen müssen – weil der Angeklagte das will.

Angeklagt: Franco A. aus Offenbach bleibt in U-Haft und will seine Mutter im Zeugenstand sehen Bild: EPA

Es ist einer dieser Tage bei Gericht, an denen nichts läuft wie geplant. Gegen halb eins nimmt eine junge Frau auf dem Zeugenstuhl Platz, 28 Jahre alt, Psychologie-Studentin. Es ist die Verlobte von Franco A., anwesend auf seine Initiative, das jüngste der gemeinsamen Kinder hat sie im Maxi Cosi mit dabei. A. hofft, dass sie ihn entlasten kann. Dass sie den Richtern glaubhaft bestätigt, was er ihnen seit Prozessbeginn vor fast einem Jahr zu vermitteln versucht: Dass er harmlos ist, ein verfassungstreuer Oberleutnant der Bundeswehr, der die Bevölkerung zwar aufrütteln wollte, aber niemals durch einen Anschlag auf Politiker.

Seine Verlobte hat keine Pflicht, auszusagen, sie hat ein Zeugnisverweigerungsrecht. Aber vor eineinhalb Wochen hat sie im Telefonat mit dem Vorsitzenden Richter gesagt, sie wolle aussagen. Nun sitzt sie im Gericht, das Baby neben ihr, ein paar Meter weiter ihr Verlobter auf der Anklagebank. Sie wolle nun doch nicht aussagen, sagt sie. Nicht, weil ihr Anwalt ihr dazu geraten habe, sondern weil sie glaube, eine Vernehmung aufgrund der Journalisten und Zuhörer in ihrem Rücken nervlich nicht durchzustehen. „Sie sind ein Gericht“, sagt sie zum Vorsitzenden Richter, „aber hinter mir sitzt ja irgendwie auch eins.“

Mutter von Franco A. als Zeugin

Das bringt die Planung dieses Prozesses, der sich schon Monate länger hinzieht, als es aus Sicht des Gerichts nötig wäre, gehörig durcheinander. Stattdessen geht es dann um einen Beweisantrag A.s zu Protokollen, in denen auch seine Mutter zu Wort kommt. Man dürfe die Dokumente deshalb nicht einfach verlesen, sagt der Vorsitzende Richter, man müsse die Mutter als Zeugin hören. Ob A. das wirklich wolle? Er will. Also, damit es endlich vorangeht, soll die Mutter sofort vernommen werden. Wenn nötig, soll die Polizei sie bringen. Das Gericht unterbricht die Sitzung bis 14.30 Uhr.

Doch als es weitergeht, sitzt nicht die Mutter im Zeugenstuhl, sondern wieder die Verlobte. Sie hat sich umentschieden. „Weil ich das Gefühl hatte, es war die falsche Entscheidung.“

Sie ist die Schwester eines Kameraden von Franco A., der verdächtigt wurde, A. unterstützt zu haben. Das Verfahren wurde eingestellt. Maximilian T. ist vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und stellvertretender Vorsitzender der vom Verfassungsschutz beobachteten Jungen Alternative Sachsen-Anhalt. Die Schwester dagegen ist Mitglied bei den Linken. Franco A., erzählt sie, habe sie 2015 kennengelernt. Sofort sei klar gewesen, dass sie „links“ und er „rechts“ sei. Rechts, das heißt für sie: CDU, linke Teile der AfD, „falls es so was gibt“, FDP.

Früh hätten sie über Vorbereitungen auf den „Katastrophenfall“ geredet. A.s Motiv sei die Angst vor einem Krieg mit Russland gewesen, nicht ein Bürgerkrieg durch Flüchtlinge. „Migration als Waffe“ sei für ihn Thema gewesen, er habe sich wegen einer Destabilisierung Europas gesorgt und dabei vor allem auf die amerikanische Außenpolitik abgestellt. Sie glaube, er habe sich „einseitig“ mit jüdischen Schriftstellern beschäftigt, „auf der individuellen, menschlichen Ebene“ habe er sich nie abfällig über Juden geäußert. Der Nationalsozialismus habe in ihren Gesprächen kaum eine Rolle gespielt.

„Pistole aus einem Gebüsch in Wien“

Von A.s Identität als syrischer Flüchtling habe sie erst nach seiner Festnahme aus der Presse erfahren. Von seinen Schießtrainings und von Waffen im Keller habe sie auch nichts gewusst, und ihr sei nicht bekannt, wo die drei Waffen seien, von denen A. sagt, sie entsorgt zu haben. Nur zu der Pistole, die A. beim Pinkeln in einem Gebüsch in Wien gefunden haben will und auf einer Toilette am Flughafen versteckte, sagt sie: Geglaubt habe sie ihm das nicht. Als das Gericht wissen will, was er ihr daraufhin erzählt habe, macht sie das einzige Mal von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Dass ihr Verlobter einen Anschlag geplant haben soll, ist für sie „absolut absurd“. Er sei sie nie angegangen, wenn sie eine politisch andere Meinung geäußert habe. Dass er bei Menschen wie Anetta Kahane, mit denen er sich habe unterhalten wollen, einfach vor der Tür gestanden habe, sei zwar „speziell“, aber so habe er das immer gemacht.

Am nächsten Verhandlungstag muss die junge Frau noch mal kommen, damit Verteidiger und Angeklagter ihre Fragen vorbesprechen und in Ruhe fragen können. Auch Franco A.s Mutter wird geladen. Stellt die Verteidigung dann nicht noch mehr Beweisanträge, könnte am 30. Mai das Urteil fallen.