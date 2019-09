Prozess gegen Alexander Falk : Hauptzeuge mit langem Strafregister

Aktualisiert am

Im Prozess gegen den Hamburger Unternehmer Alexander Falk, dem vorgeworfen wird, im Jahr 2009 einen Mordanschlag auf einen Frankfurter Rechtsanwalt in Auftrag gegeben zu haben, hat die Verteidigung einen kleinen Erfolg verbucht. Eine Nachfrage beim Bundeszentralregister ergab, dass der Hauptbelastungszeuge schon zehnmal verurteilt wurde. Eine erste Auskunft hatte noch das Ergebnis erbracht, er sei nicht vorbestraft. Ein falsches Geburtsdatum habe zu dem Fehler geführt, erklärte der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer, Jörn Immerschmitt.

Helmut Schwan Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Verteidigung sah sich in ihrer Ansicht bestätigt, der Mann sei ein „Berufskrimineller“ und ein V-Mann der Polizei. Ihm sei es darum gegangen, Falk zu erpressen. An die Polizei habe er sich nur gewandt, um die Belohnung von 100.000 Euro zu kassieren.

Mitschnitt eines Gesprächs vorgelegt

Der Mann hatte sich im vergangenen Jahr beim Landeskriminalamt gemeldet und ausgesagt, Falk habe für das Attentat 200.000 Euro geboten. Er legte außerdem den Mitschnitt eines späteren Gesprächs vor, in dem Falk den Überfall auf den Juristen bejubelte; diesem war im Februar 2010 vor seinem Haus in Harheim in den Oberschenkel geschossen worden.

Falk, der seit einem Jahr in Untersuchungshaft sitzt, gibt zwar zu, er sei die Person, die auf der Audiodatei zu hören ist. Er bestreitet jedoch, den Anschlag beauftragt zu haben. Hintergrund des mysteriösen Falles ist ein damals geführter Zivilrechtsstreit um Millionenforderungen eines britischen Unternehmens gegen den Hamburger.

Der Anwalt gehörte zu dem Team einer Frankfurter Großkanzlei, das die Interessen der Briten vertrat. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft setzte der Jurist Falk besonders zu, weshalb er ihn habe loswerden wollen. Die Kollegen des Opfers beschrieben dessen Auftreten gegenüber Falk in dem Zivilprozess als besonders konsequent. So sei auch die Yacht von Falk auf Betreiben des später verletzten Rechtsanwaltes gepfändet worden.

Dieser legte nach dem Anschlag das Mandat nieder. Er wird am Donnerstag als Zeuge in dem Prozess erwartet, der vorläufig bis Mitte Dezember terminiert ist.