Proteste gegen „Terrorregime“ : Protestierende beenden Hungerstreik vor iranischem Generalkonsulat

Vor dem Flachdachbau des iranischen Generalkonsulats im Stadtteil Dornbusch stehen auf Sockeln die Büsten von zwei alten Männern. Es sind Johann Wolfgang von Goethe und sein bereits im 14. Jahrhundert dichtender persischer Kollege Hafis, den Frankfurts größter Sohn verehrte. Die Begegnung mit Hafis’ Versen hat Goethe nicht nur beglückt, sondern ließ ihn im „West-östlichen Divan“ die Zusammengehörigkeit von Okzident und Orient beschwören. Am Fuß der beiden leicht demolierten Büsten ist die alles andere als beglückende Realität in Hafis’ Heimat dokumentiert. Iranische Aktivisten haben dort die Fotos von Kindern und Jugendlichen gruppiert, die bei den jüngsten Unruhen der Gewalt des Mullah-Regimes zum Opfer gefallen sind.

Darunter ist der neunjährige Kian Pirfalak, der am 15. November in Iran im Auto seiner Eltern von Sicherheitskräften erschossen wurde. Der Tod des Neunjährigen – die Nachricht ging um die Welt – wird für Ehsan Abbasy zum Fanal. Der 38 Jahre alte Iraner verlässt seinen Wohnort in der Nähe von Fulda, schlägt gegenüber vom Konsulat in der Raimundstraße sein kleines orangefarbenes Igluzelt auf und beginnt aus Solidarität mit seinen verfolgten Landsleuten einen Hungerstreik.

Hungerstreik aus Solidarität

Ihm sind sieben weitere Iraner gefolgt, alle haben nur heißes Wasser zu sich genommen. Von Aktivisten der iranischen Community in der Rhein-Main-Region wurden sie mit Heizstrahlern, Decken, Campingstühlen und Unterständen versorgt. Neun Zelte stehen entlang des Gehwegs. In einem auf einem Parkplatz abgestellten Wohnwagen erholen sich die Männer von der bitteren Kälte draußen. Eine Frau wird nach einer Woche ins Krankenhaus gebracht. Die Stadt Frankfurt schickte regelmäßig das Rote Kreuz vorbei, wie die kommissarische Oberbürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg sagt.

Am Freitag haben jedoch die Hungerstreikenden ihre Aktion überraschend beendet – und kamen damit dem vorweihnachtlichen Wunsch der Frankfurter Stadtspitze entgegen. „Die Vorsitzende des Stadtparlaments hat uns versprochen, sich für unsere Ziele einzusetzen und dafür zu kämpfen“, sagt Abbasy. Am Donnerstagabend haben er und seine Mitstreiter am Rande der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung ihre Forderungen der Parlamentsvorsteherin Hilime Arslaner und Eskandari-Grünberg überreicht.

Dazu gehören die Schließung der drei iranischen Generalkonsulate in Deutschland und der Botschaft in Berlin, die Anerkennung des Aufstands in Iran als rechtmäßige Revolution. Außerdem sollen die Revolutionsgarden in Teheran als Terrororganisation auf der EU-Liste eingestuft werden, wie es auch von Teilen der Ampelkoalition in Berlin gefordert wird.

Abgelehnter Antrag der Grünen

Eskandari-Grünberg, die bis zur Wahl eines Oberbürgermeisters im März die Geschäfte von Peter Feldmann führt, ist in den vergangenen Tagen zur Fürsprecherin und Unterstützerin der Hungerstreikenden geworden. Die 57 Jahre alte Grünen-Politikerin wurde selbst einst in Iran politisch verfolgt. Im Alter von 18 Jahren saß sie 18 Monate im berüchtigten Teheraner Gefängnis Evin. Anschließend flüchtete sie 1985 aus Iran nach Deutschland.

Den Aktivisten verspricht sie, deren Forderungen an die Bundesregierung weiterzuleiten. Es sind Ziele, mit denen Frankfurts aktuelles Stadtoberhaupt ohnehin keine Probleme hat. „Es ist wichtig, dass alle politischen Beziehungen zum Iran abgebrochen werden“, sagt Eskandari-Grünberg. Nur durch eine Isolation könne verhindert werden, dass das „Terrorregime“ seine verbrecherischen Aktivitäten fortsetze. Als „Stadt der Demokratie und der Paulskirche“ sieht sie Frankfurt in einer besonderen Verantwortung.

Mehr zum Thema 1/

In dem für den Dornbusch zuständigen Ortsbeirat 9 haben die Grünen vorgeschlagen, die Raimundstraße zum Gedenken an Mahsa Amini „zeitnah“ umzubenennen. Die 22 Jahre alte iranische Kurdin, die im September in Polizeihaft starb, ist zur Symbolfigur des jüngsten Aufstands in Iran geworden. Ihr wurde von der Sittenpolizei vorgeworfen, ihr Kopftuch nicht entsprechend der Vorschriften getragen zu haben. Der Antrag wurde jedoch mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP abgelehnt – dem Stadtteilgremium war es zu viel große Politik. „Wir fühlten uns in die Zange genommen“, sagt Ortsvorsteher Friedrich Hesse (CDU). Sie seien nicht für Außenpolitik zuständig, auch wenn er selbst Sympathie für den Protest habe.

Posthume Umbenennung hätte Signalwirkung

Doch für Mahsa Amini könnte die Umbenennung der Straße, wo das 2003 gebaute Konsulat steht, ein später posthumer Triumph für ihr Recht auf Selbstbestimmung werden. „Es wäre ein Signal für die Menschen- und die Frauenrechte“, sagt Eskandari-Grünberg, die die Umbenennung unterstützt. Am Freitag – dem Ende des Hungerstreiks – ist die Raimundstraße von der Polizei gesperrt. Gut 100 Iraner sind vor dem Konsulat zu einer Demonstration zusammengekommen. Fahnen werden geschwenkt. In Sprechchören werden die islamische Regierung und das geistliche Oberhaupt des Mullah-Regimes, Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei, verwünscht.

Ehsan Abbasy, der Initiator des Hungerstreiks, handelte sich in Teheran unter anderem deshalb Probleme mit den Behörden ein, weil er als Toningenieur bei einem Soundcheck eines Konzerts eher zufällig ein regierungskritisches Lied einer inzwischen gestorbenen Sängerin abspielte. Nach dem Ende seiner Aktion will er erst mal abwarten, wie es im Umgang mit dem Mullah-Regime in Deutschland weitergeht. Es werde hier viel über Menschenrechte geredet, aber es passiere nichts, kritisiert er. Am Samstag will er sein Zelt an der Raimundstraße in Frankfurt abbauen und zurück nach Fulda fahren.