Frankfurter Buchmesse : Nouripour will mehr Druck auf Teheran

Was es mit dem Feuer im Evin-Gefängnis auf sich hat, weiß Omid Nouripour nicht. „Aber was die ganze Welt gesehen hat – es wurde nichts dagegen getan“, sagt der aus Frankfurt stammende Ko-Vorsitzende der Grünen im Bund auf der Buchmesse. „Iran – wo lang?“ heißt die Diskussionsrunde im Pavillon der Bücherschau auf dem weiten Platz zwischen den Messehallen. Er sei ihre „zentrale gesellschaftspolitische Bühne“, sagt Juergen Boos, Direktor der Buchmesse, die das Treffen zusammen mit dem neu gegründeten PEN Berlin kurzfristig organisiert hat: „Wir sind solidarisch mit der Protestbewegung.“ Weil es sich so verhält, hat Iran seine Teilnahme an der Bücherschau am Wochenende abgesagt.

Was das Evin-Gefängnis bedeutet, weiß Nouripour nur zu gut. Sein Onkel, der ihm Lesen und Schreiben beigebracht hat, ist dort erschossen worden. Nun lasse man die Gefangenen dort auch verbrennen. „Aber es ist nur Symbol.“ Es gehe darum, die Strukturen des unter Druck geratenen Regimes zu bekämpfen. Er und seine Gesprächspartner tragen zusammen, was sie von Verwandten, Freunden und Kontaktpersonen aus dem Land hören. „Es sind alle auf der Straße“, sagt die Journalistin Natalie Amiri. „Wir sehen einen Querschnitt der gesamten Gesellschaft, in jeder Provinz.“ Geleitet würden die Proteste von Frauen und der Generation Z, unerschrockenen Jugendlichen, denen die Islamische Republik noch nie etwas zu geben gewusst habe. Es handele sich nicht um Frauenproteste. Sie fänden statt unter „frenetischem Beifall“ der Männer. Die Sicherheitskräfte gerieten an ihre Grenzen. „Es gibt keine Verhandlungsmasse mehr.“ Gefordert werde der Regimewechsel. „Nichts anderes.“

Das könne dauern, entgegnet Amiris Kollege Deniz Yücel. „Diktaturen sind meistens zäher, als Demokraten denken“, sagt der Vorsitzende des PEN Berlin: „Irgendwann ist trotzdem jede fällig.“ Stürze das Regime in Teheran nicht, würden Berlin und die deutsche Wirtschaft aber schon bald so weitermachen wollen wie bisher: „Deutschland ist Weltmeister für schäbige Geschäfte und sinnlose Dialoge.“

„Druck und Druck und noch mehr Sanktionen“

Die Grünen und die Bundesregierung versuchten durchaus, Druck auf Teheran aufzubauen, hält Nouripour dem entgegen. „Natürlich geht da mehr als das, was bisher passiert.“ Darum sollen die Revolutionswächter nach dem Willen des Bundesparteitags der Grünen als Ganzes zur Terrorgruppe erklärt werden. Wenn es derzeit heiße, das Wichtigste sei die Zeitenwende, der Kampf gegen Russland, bedeute das auch, gegen die iranischen Drohnen vorzugehen, die Putin bei Luftangriffen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung einsetze: „Das heißt Druck und Druck und noch mehr Sanktionen.“ Zwar habe die Europäische Union erste Sanktionen entworfen, aber auch hier gelte: „Muss mehr werden.“

Im Auswärtigen Amt kursierten sehr viele „klassische Papiere“, die dem Regimewechsel abgeneigt seien und stattdessen der von Nouripours Gesprächspartnern angesprochenen deutschen Neigung zur „Friedhofsruhe“ das Wort redeten. „Das muss aufhören“, sagt er: „Die Außenministerin weiß das. Ich gehe davon aus, dass sie den Bundesparteitag hört und das mitnimmt.“ Die Veranstaltung endet mit der Parole, die auf den Protesten immer wieder zu hören ist. Sechs Iranerinnen halten eine Fahne hoch. Sie rufen: „Frauen leben Freiheit.“