Distanz zu „Reichtstagsstürmern“ : Corona-Protest kehrt auch nach Frankfurt zurück

Die Querdenken-Initiative plant in der Rhein-Main-Region Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen. Von den Demonstranten, die in Berlin das Reichstagsgelände erstürmt haben, möchte man sich distanzieren.

Nach der Berliner Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen stehen auch in der Rhein-Main-Region neue Kundgebungen bevor. Demonstriert werden soll in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt. In Wiesbaden ist für den 12. September eine Kundgebung geplant, in Frankfurt wollen sich die Gegner der Hygiene-Maßnahmen am 19. September im Grüneburgpark versammeln. Falls eine Demonstration in dem Park nicht gestattet wird, soll die Veranstaltung auf den Roßmarkt verlegt werden.

Organisiert werden die Protestveranstaltungen von regionalen Ablegern der Initiative Querdenken, die der baden-württembergische Unternehmer Michael Ballweg ins Leben gerufen hat. Querdenken hatte auch den Berliner Demonstrationszug initiiert. In Frankfurt hatte das Bündnis erstmals am 15. August am Roßmarkt demonstriert, damals wurden rund 500 Teilnehmer gezählt.

„Wir wollen im Grüneburgpark eine angenehme Atmosphäre für unseren Protest schaffen“, sagt Malin Joy Singh von der Frankfurter Querdenken-Gruppe. Von der Besetzung der Reichstagstreppe in Berlin distanziert sie sich. „Das war eine Aktion, zu der von uns niemand steht“, sagt Singh. Gewalt lehne ihre Gruppe grundsätzlich ab. „Die aggressive Schiene – etwa auch so, wie Attila Hildmann vorgeht – ist ein Fehler“, sagt die Querdenken-Anhängerin.

Protest statt Dialog

Vorerst keine neuen Demonstrationen geplant hat dagegen das Bündnis um den früheren Attac-Aktivisten Hajo Köhn. In Frankfurt hatte Köhn die ersten größeren Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Beine gestellt. Auf seine Initiative wurde die Kundgebung aus der Innenstadt an die Weseler Werft verlegt. Köhn wollte so erreichen, dass Abstände zwischen den Teilnehmern besser eingehalten werden können. Das Interesse an den Demonstrationen nahm zuletzt aber spürbar ab, die Teilnehmerzahl ging rapide zurück, mittlerweile sind die Kundgebungen eingestellt.

Auch Köhn hatte sich am Wochenende den Berliner Protesten angeschlossen. Und auch er verurteilt die Erstürmung des Reichstagsgeländes. „Das war kein Teil der Bewegung, Rechte und Rassisten haben bei uns nichts zu suchen“, sagt der Aktivist. Köhn geht davon aus, dass in Berlin bewusst in Kauf genommen wurde, dass es zu einer Erstürmung des Reichstags kommen kann. „Diese Bilder waren inszeniert, weil man sie haben wollte“, glaubt er. „Schon bei der Demonstration am 1. August hatte sich angedeutet, dass es aus dem rechten Spektrum zu solch einer Aktion kommen wird. Die Polizei hätte darauf vorbereitet sein müssen, sie hätte das Parlament schützen müssen, um so etwas zu verhindern.“

Mehr zum Thema 1/

Statt auf Protest will der frühere Attac-Aktivist nun auf Dialog setzen. „Ich wünsche mir Debatten, bei denen Kritiker und Befürworter auf Augenhöhe miteinander diskutieren“, sagt er. Köhn schlägt vor, dafür die Paulskirche zu nutzen. „Wir müssen in Frankfurt zeigen, dass man im Gespräch bleiben kann, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist.“ Verfolgt wurden die Geschehnisse in Berlin auch von der Frankfurter Polizei. Aktuell gebe es aber keine konkreten Hinweise darauf, dass ähnliche Aktionen in Frankfurt geplant seien. „Wir sind gut vorbereitet, falls sich an der Situation etwas ändern sollte“, sagte ein Sprecher. „Bestimmte Szenarien von vornherein auszuschließen wäre unprofessionell.“