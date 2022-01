Wegen Handelsattaché : Proteste vor türkischem Konsulat in Frankfurt

Die mögliche Entsendung von Yusuf Yerkel als türkischer Handelsattaché nach Frankfurt sorgt für Kritik. Bei Protesten in der Türkei hatte er 2014 einen am Boden liegenden Demonstranten getreten.

Yusuf Yerkel am 14.05.2014 bei Protesten in Soma, Türkei. Bild: AP

Eine unbestätigte Personalie im Generalkonsulat beschäftigt derzeit Teile der türkischstämmigen Community – nicht nur in Frankfurt. Yusuf Yerkel, ehemals Berater von Präsident Erdogan, soll nach Berichten mehrerer türkischer Medien neuer Handelsattaché in der Mainmetropole werden.

Berater bleiben meist im Hintergrund, doch Yerkel wurde im Mai 2014 international bekannt, als er vor Fotografen mehrfach auf einen am Boden liegenden Demonstranten eintrat. Erdal Kocabiyik hatte wie andere Kumpel gegen einen Besuch von Präsident Erdogan in Soma protestiert, wo wenige Tage zuvor ein Bergwerk eingestürzt war und 301 Menschen in den Tod gerissen wurden. Wütende Angehörige der Opfer und Kumpel gaben der Regierung eine Mitschuld am Tod der Bergarbeiter, weil es an Sicherheitsvorkehrungen fehlte. Als das Bild von Yerkels Tritt um die Welt ging, trennte sich Erdogan von seinem Berater, der jedoch bis heute trotz seiner Attacke straffrei blieb.

Widerstand gegen Yerkel

Yerkel stehe in der Öffentlichkeit als Symbol für den politischen Umgang mit der Katastrophe von Soma, sagt der hessische Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel (SPD). Er hoffe, dass die gute Zusammenarbeit des türkischen Generalkonsulats mit hessischen Behörden, Institutionen und Unternehmen durch die Nominierung Yerkels keinen Schaden nehmen werde. Auch Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner-Gölbasi (Die Grünen) hält Yerkel für „nicht würdig“, ein diplomatisches Amt zu bekleiden. Die Türkische Gemeinde in Deutschland bezeichnet ihn als Antidemokraten, der nicht Handelsattaché werden dürfe.

Dabei ist die Personalie noch gar nicht offiziell bestätigt. Sie ist offenbar so heikel, dass sich niemand findet, der eine Nominierung bekräftigen oder rundweg dementieren will. Weder im Generalkonsulat selbst noch im Auswärtigen Amt, wo ein neuer Handelsattaché zumindest gemeldet werden muss, wollte man eine anstehende Neubesetzung gegenüber der F.A.Z. kommentieren.

Dennoch formiert sich der Widerstand gegen die mutmaßliche Entsendung Yerkels nach Frankfurt in den sozialen Medien. Mehrere Organisationen und türkischstämmige Politiker verschiedener Parteien haben für Freitag Mittag zu einer Protestkundgebung vor dem türkischen Generalkonsulat in der Kennedyallee aufgerufen, unterstützt vom Deutschen Gewerkschaftsbund Rhein-Main.