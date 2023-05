Aktualisiert am

Protest gegen Roger Waters : „Leider bist du antisemitisch bis in deinen verfaulten Kern“

Frankfurter Parteien, die Jüdische Gemeinde und zivilgesellschaftliche Initiativen setzen ein Zeichen gegen den Auftritt des umstrittenen Musikers Roger Waters in der Festhalle. 1500 Teilnehmer kommen zum Protest.

Salomon Korn, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt, hat eine Nachricht von David Gilmour und dessen Frau Polly Samson mitgebracht. Viele Jahre hat Gilmour gemeinsam mit Rogers Waters Musik gemacht, in der Psychedelic-Band Pink Floyd. Heute ist Gilmour nicht mehr gut auf seinen früheren Bandkollegen zu sprechen.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Sie wären gerne nach Frankfurt gekommen, um gegen den Auftritt von Waters in der Festhalle zu demonstrieren, lassen Samson und Gilmour ausrichten, leider fehle ihnen die Zeit. Den Pink-Floyd-Gründer Waters nennen die beiden einen „Größenwahnsinnigen“. Und sie haben auch eine Botschaft an ihn: „Leider bist du antisemitisch bis in deinen verfaulten Kern“, zitiert Korn die beiden – und erntet dafür viel Applaus.