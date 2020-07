Protest gegen Geldpolitik : Klima-Aktivisten blockieren EZB

Unterstützer von Klimaschutz-Organisationen haben am Dienstagmittag den Haupteingang zum Gelände der Europäischen Zentralbank (EZB) im Ostend blockiert. Die Aktion habe sich gegen die Geldpolitik der EZB in der Corona-Krise gerichtet, teilte das Bündnis von Ende Gelände, Fridays for Future, Students for Future und Ökologisch-Radikal-Links mit. Die Notenbank verschärfe die Erderwärmung und die soziale Ungerechtigkeit. Die Polizei zählte rund 70 Demonstranten. Der Protest sei friedlich geblieben.

Der Turm der EZB sei „ein Tatort der Klimakrise“, äußerte das Bündnis. Die Notenbank finanziere mit ihrem Programm zum Kauf von Unternehmensanleihen überproportional Konzerne in der klimaschädlichen Kohle-, Gas- und Autoindustrie. Zudem kritisierte das Bündnis die „zentrale Rolle der EZB in der wachstumsorientierten kapitalistischen Ökonomie und das weitere Aufblähen der Vermögenswerte an den Finanzmärkten durch ihr Pandemie-Notfallprogramm“.

Asuka Kähler von der Frankfurter Gruppe von Fridays for Future sagte, die EZB habe schon in früheren Krisen Milliarden in die Finanzmärkte und die großen Konzerne „gepumpt“. Stattdessen solle die Notenbank öffentliche Haushalte direkt finanzieren, damit der Staat sozial und ökologisch investieren könne, oder das Geld den Bürgern geben.