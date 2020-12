Protest gegen Immobilienfirma : „Herausgerissene Türen, Schutt im Treppenhaus“

Knapp drei Dutzend Menschen haben sich am Samstag am Oeder Weg versammelt, um gegen die Immobilienfirma Westend Projekt- und Steuerungsmanagement (WPS) zu protestieren. Die Nachbarschaftsinitiative Nordend-Bornheim-Ostend hatte zu der ironischen „Jubiläumsfeier“ aufgerufen. Zum ersten Mal jähre sich der Tag, an dem WPS an einem Wohnhaus an der Leimenrode, einer Seitenstraße des Oeder Wegs, ein Baugerüst angebracht hatte. In der Zeit sei aber gar nicht gebaut worden, sagte Barbara Kaiser von der Bürgerinitiative.

Vergangenen Montag hat der letzte Mieter das Haus verlassen. Dieser, ein Mann mittleren Alters, erzählt, dass WPS zweimal die Miete aufgrund vermeintlicher Sanierungen erhöht habe. Um 80 Prozent beim zweiten Mal. Wer sich keinen Anwalt habe leisten können, sei ausgezogen. Das seien vor allem jüngere Paare gewesen. Er habe sich juristisch gewehrt. Zweimal habe der Vermieter das Wasser abgestellt. Einmal für einen knappen Monat. Einige Wohnungen seien dann auch entkernt worden, aber das Baugerüst habe niemand benutzt. Die Fassade des Hauses zeigt keine Bauspuren. Der Schutt vor dem Gebäude sei aus dem Haus herausgetragen worden, berichtet der Mann.

Dass der Investor auch anderswo in Frankfurt – von 28 Objekten ist die Rede – Häuser aufkaufe, extreme Mieterhöhungen aufgrund von angeblichen Sanierungen ankündige, Gerüste und teilweise Schutt- und Sanitärcontainer aufstellen lasse, aber dann nichts mache, berichten mehrere Mieter, die aktuell bei WPS wohnen. Immer müsse man sich juristisch wehren. Die Bescheide seien fehlerhaft, denn sie ordneten die Häuser falsch und mit zum Teil erfundener Ausstattung in den Mietspiegel ein. Auch Nebenkostenabrechnungen seien fehlerhaft. Das habe es nicht nur an der Leimenrode gegeben, sondern auch an der Spohrstraße oder der Bornheimer Landstraße. Das erzählen Mieter, die in diesen Häusern wohnen, namentlich aber nicht genannt werden möchten. Eine Mieterhöhung von 95 Prozent erhalten zu haben, gibt eine Mieterin an der Bornheimer Landstraße an. Sie ist mit einer Nachbarin gekommen, die ihre Erfahrungen teilt. Beide hätten sich anwaltlich gewehrt.

„Die Masche sei immer dieselbe“

Die Nachbarschaftsinitiative fordert, falsch gestellte Mieterhöhungen mit hohen Bußgeldern zu belegen. Man dürfe es den Unternehmen nicht erlauben, Mieter zu schikanieren. Mit der Forderung zeigte sich SPD-Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen solidarisch. Ähnliche Erfahrungen von Mietern mit WPS führte sie in einer kurzen Rede an. Die Masche sei immer dieselbe, erzählen ehemalige und aktuelle Mieter von Wohnungen, die der WPS gehören. Die Gesellschaft soll, so erfährt man, eigentlich einem größeren Unternehmen gehören, das auch in anderen Städten tätig sei. Immer mit einer eigenen GmbH. Aber unter anderen Namen.

Einhellig berichten die Mieter, die zu dem Protest gekommen sind, von einer Verwahrlosung der Häuser. In den Treppenhäusern liege Bauschutt aus leeren Wohnungen, Türen seien herausgerissen worden, Baumaterialien versperrten das Gelände. Hierzu wollte sich WPS vorab nicht äußern. In Bezug auf das Objekt an der Leimenrode habe man eine Klage eingereicht, weil die Stadt aufgrund einer Abstandsüberschreitung eine knappe halbe Million Euro verlange.

Von sich aus kam ein WPS-Mitarbeiter, der sich als Bauleiter vorstellte und namentlich nicht genannt werden wollte, auf Mieterhöhungen zu sprechen. Man wolle lediglich, sagte der Mann, die Mieten nach Sanierung an den Mietspiegel anpassen. Die Bauverzögerungen erklärte er generell mit der Pandemiesituation. Es herrsche Mangel an Baumaterialien. Von der Presse lasse man sich nicht unter Druck setzen, von den Mietern nicht erpressen.