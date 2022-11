Notwendigkeit der Vorsorge : Vier gewinnt – Krebs verliert

Ein 62 Jahre alter Frankfurter ist Teil einer Geschichte, deren Drehbuch sich beinahe von selbst schreiben dürfte. Die Kurzform: Vier Brüder, vier Krebsdiagnosen und ein Happy End. Hans-Otto, der seinen Nachnamen nicht öffentlich lesen möchte, und seine Geschwister hatten allesamt Prostatakarzinome. Drei von ihnen haben die Diagnose erst in den letzten paar Monaten erhalten. Dank der Früherkennung sind die Brüder aber „nach allem, was wir jetzt wissen, geheilt“, sagt der niedergelassene Facharzt für Urologie Magnus Volk. Er hat die Tumore bei allen Brüdern entdeckt und ist – um die Bilderbuchgeschichte abzurunden – auch noch der Cousin der vier.

Dass die Geschwister so viel Wert auf regelmäßige Check-ups legen, hat aber nicht nur mit dem Beruf ihres Vetters zu tun. Der Tod ihres an Prostatakrebs verstorbenen Vaters vor 25 Jahren dürfte sie ebenfalls für die Erkrankung sensibilisiert haben. Vor vier Jahren dann wurde das erste Karzinom bei einem der Brüder festgestellt, im Juli dieses Jahres das eines weiteren, im September hat Hans-Otto seine Diagnose erhalten, nur zwei Wochen später bekam auch der vierte Bruder die Untersuchungsergebnisse.

Eine familiäre Veranlagung sei nicht außergewöhnlich, sagt Felix Chun, Direktor der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Tatsächlich liegt nach seinen Angaben die Wahrscheinlichkeit, ein Prostatakarzinom zu entwickeln, bei rund 32,5 Prozent, wenn der eigene Vater bereits an der Erkrankung litt. Wer einen Bruder mit Prostatakrebs hat, der erkrankt gar in fast 87 Prozent der Fälle selbst, erzählt der Mediziner. In seiner Klinik für Urologie wurden zwei der vier Brüder mit einer radikalen Entfernung ihrer Prostata geheilt. Die anderen beiden ließen sich in Hamburg behandeln.

Prostatakarzinom tut nicht weh

Geht es um Prostatakrebs, gibt es nicht den einen Königsweg zur Diagnose. Die Ergebnisse verschiedener Tests, etwa des Werts des prostataspezifischen Antigens (PSA) und seiner Entwicklung sowie bildgebender Verfahren, setzen sich oft erst wie Puzzleteile zu einem größeren Ganzen zusammen, in dem sich der Tumorherd erkennen lässt. Manchmal, so wie im Fall Hans-Ottos, wird sogar erst bei einer Gewebeentnahme während der Operation deutlich, wie aggressiv der Krebs ist. Anlass einer differenzierten Diagnose sei aber immer das klassische, händische Abtasten der Prostata durch den Urologen, erklärt Volk: „Das ist immer noch die Basis der Früherkennung. Wenn man da etwas ertastet, gilt es nachzuforschen.“

Neben der komplexen Diagnose hat die Krankheit eine weitere perfide Eigenart: „Das Schlimmste ist ja, es tut nicht weh, wenn man ein Prostatakarzinom hat“, berichtet Hans-Otto. Treten hingegen Symptome auf, ist die Krankheit oft schon weit vorangeschritten. Ist der Krebs erst systemisch, greift also auf das gesamte Organsystem über, sei die Heilung beinahe ausgeschlossen, berichtet Urologe Chun.

Jeder sechste Mann erkrankt im Laufe seines Lebens an Prostatakrebs. Damit ist es die häufigste Krebserkrankung unter Männern aller Altersstufen und laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) auch deren zweithäufigste Todesursache. „Es ist eben kein banaler Alterskrebs“, betont Volk. „An die 70.000 Neuerkrankungen gibt es pro Jahr“, sagt er. Die Zahl steigt rapide. 1980 waren es noch weniger als 17.000, wie Daten des RKI zeigen. Als Gründe dafür führt Volk den demographischen Wandel ebenso wie die verbesserte Dia­gnostik an. „Ein Desaster ist aber, dass die Sterblichkeitsrate nicht heruntergeht. Wir werden einfach nicht besser darin, Tode zu verhindern – und das ist, was einem Arzt so wehtut.“

Der Fokus wird also auf die rechtzeitige Erkennung gelegt. Denn heutzutage kann Prostatakrebs „früh diagnostiziert und hervorragend therapiert werden“, sagt der Urologe. Voraussetzung dafür ist aber, dass Männer ab dem 45. Lebensjahr – bei familiärer Vorbelastung schon ab dem 40. Lebensjahr – die von den gesetzlichen Krankenkassen getragene Früherkennung besuchen. Allerdings sind Männer oft echte „Vorsorgemuffel“, klagt Chun. Nur etwa jeder fünfte nehme die Check-ups wahr. „Das macht niemand gerne“, gibt Hans-Otto zu, „aber es ist auch nichts, was wehtut oder irgendwie dramatisch wäre. Wer das nicht macht, handelt eigentlich verantwortungslos.“ Denn die Früherkennung kann Leben retten, ganze Familien gar – so wie die von Hans-Otto und seinen drei Brüdern.

Schnelle Besserung durch Früherkennung

„Wir haben das Problem unserer Sozialisierung und unseres Rollenverständnisses“, mutmaßt Urologe Chun hinsichtlich der Gründe dafür, dass Männer Check-ups seltener wahrnehmen als Frauen. „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“ würde vielen Jungen eingetrichtert. Männer verankern ihm zufolge in ihrer Identität oft das Gefühl, stark und unangreifbar sein zu müssen und gar nicht erst erkranken zu dürfen. Sie nähmen sich unterbewusst als „Beschützer“ wahr. Zudem sind „urologische Untersuchungen durchaus mit Scham behaftet“, weiß Volk.

Sofern ein Prostatakarzinom früh genug entdeckt wird, versprechen hochmoderne und minimalinvasive Eingriffe schnelle Besserung. Im Universitätsklinikum Frankfurt operieren die Ärzte in der Regel mithilfe des Assistenzsystems Da Vinci. Der nach dem Universalgenie benannte Roboter fungiert als verlängerter Arm des Operateurs, der an seiner Steuerungseinheit sitzt. Eine kleine HD-Kamera gibt dem jeweiligen Mediziner ein genaues Bild des Krebsbefalls: „Man hat das Gefühl, man schwebt im Körper des Patienten“, beschreibt Chun. Die anatomische Struktur der Prostata lasse sich exakt erkennen und der Eingriff präzise ausführen. Positiver Nebeneffekt: Nach einer Da-Vinci-OP ist der Patient für gewöhnlich besonders schnell wieder auf den Beinen. „Wir Urologen sind da Pioniere innerhalb der Chirurgie“, sagt Chun. Das Universitätsklinikum Frankfurt ist demnach sogar als Vorläufer der Pioniere zu betrachten, wurde doch hier die weltweit erste radikale Prostataentfernung mit Roboterassistenz durchgeführt – und zwar schon im Jahr 2000.