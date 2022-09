Kreml-Unterstützer : Prorussischer Protest in Frankfurt geplant

Am Sonntag wollen wieder Kreml-Unterstützer in der Frankfurter Innenstadt demonstrieren. Angemeldet hat den Protest ein neuer Verband, der die Öffentlichkeit bislang noch scheut.

Das Emblem vereint die russische und die deutsche Flagge sowie den Hessenadler, der Name klingt offiziell: Verband der Russlanddeutschen in Hessen e.V. Doch wer mehr herausfinden will über diesen Verein, stößt schnell an Grenzen. Weder eine Website noch eine Telefonnummer finden sich. Wer sich dort engagiert, bleibt unklar. Nun aber tritt der Verband in die Öffentlichkeit: Am Sonntag ruft er zu einer Kundgebung am Frankfurter Opernplatz auf. Angemeldet sind laut Ordnungsamt 1500 Teilnehmer. Die Demonstranten wollen auch durch die Frankfurter Innenstadt ziehen, die konkrete Route ihres Marschs steht noch nicht fest.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Michael Urban vom Bündnis Frankfurt for Ukraine ist sich sicher: Hinter der geplanten Kundgebung unter dem Motto „Für Frieden, Freiheit, freie Meinung, gegen Propaganda, Waffenlieferungen, Sanktionskrieg“ steckt ein Zusammenschluss aus Kreml-Unterstützern und „Querdenkern“. Die Demonstranten wollten offenbar die Sorgen in der Bevölkerung wegen der drohenden Energiekrise nutzen, um Stimmung für das Putin-Regime zu machen, meint Urban.

Dagegen will das Bündnis Frankfurt for Ukraine nun Stellung beziehen. Am Vorabend der geplanten Kundgebung wollen sie das Pflaster des Opernplatzes mit Kreide bemalen. Sprüche mit ihren Botschaften und Bilder der blau-gelben Flagge der Ukraine wollen sie dort hinterlassen, wo sich am Sonntag die Russlandunterstützer versammeln wollen.

Auch ein Gegenprotest zu der prorussischen Kundgebung ist geplant. Am Goetheplatz kommen dafür in Frankfurt lebende Ukrainer und Unterstützer zusammen. Das Bündnis Frankfurt for Ukraine ruft dazu auf, sich ihnen anzuschließen. „Es ist wichtig, Deutschland und ganz Europa zu zeigen, dass die Freunde der Ukraine in Frankfurt viel zahlreicher sind – und dass diese Freunde wollen, dass die Europäische Union die Ukraine weiterhin unterstützt“, heißt es in dem Aufruf.

Russlanddeutscher Verband distanziert sich

Für die prorussische Demonstration auf dem Opernplatz wird im Internet auch mit einem Video geworben, das den Verdacht untermauert, dass dort am Sonntag tatsächlich nicht nur mit einer harmlosen Friedensdemo zu rechnen ist. Mit dem Slogan „Unser Mut ist ihre Angst“ beginnt das von martialischer Popmusik untermalte Video. Zu sehen sind Ausschnitte von Kundgebungen aus verschiedenen europäischen Städten, darunter auch eine Demonstration der rechtsextremen Kleinpartei Freie Sachsen oder eine Mahnwache für Daria Dugina. Die Tochter des neofaschistischen russischen Publizisten Alexander Dugin wurde am 20. August bei einem Attentat in der Nähe von Moskau getötet und gilt in der prorussischen Szene vielen nun als Märtyrerin im Kampf gegen die Ukraine.

Mehr zum Thema 1/

Anders als der erst kürzlich gegründete Verband der Russlanddeutschen in Hessen, der den öffentlichen Auftritt noch scheut und den man nicht kontaktieren kann, ist die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland schon seit vielen Jahren aktiv und präsent. In Hessen hat sie sich mit der Deutschen Jugend aus Russland zur Interessengemeinschaft der Deutschen aus Russland in Hessen zusammengeschlossen. Den Aufruf zu der Demonstration in der Frankfurter Innenstadt verurteilen diese Vereine scharf, von dem neuen Verband distanzieren sie sich. „Mit Bedauern und Wut stellen wir fest, dass dieser Verband versucht, russlanddeutsche Stimmen für propagandistische Zwecke zu gewinnen“, teilt die Interessengemeinschaft mit.

Kundgebungen wie die für Sonntag geplante Demonstration würden darauf zielen, „die Stimmung im geführten Krieg auf Putins Seite zu ziehen und die Gesellschaft der Bundesrepublik zu destabilisieren“. Die Vereine rufen ihre Landsleute deshalb auf, sich von den Protesten deutlich abzugrenzen: „Die Meinungshoheit darf nicht den antidemokratischen Kräften überlassen werden.“

Die Frankfurter Polizei will die geplante Demonstration mit vielen Beamten begleiten. Ziel sei es dabei, so ein Polizeisprecher, die unterschiedlichen Protestgruppen von einander zu trennen und die direkte Konfrontation zu verhindern. Ein Kooperationsgespräch der Anmelder der prorussischen Demonstrationen mit dem Ordnungsamt hat noch nicht stattgefunden.