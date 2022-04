Geplanter Protest in Frankfurt : Prorussische Demo unter Auflagen erlaubt

In Berlin hatten sich am Sonntag 900 Personen an einem prorussischen Autokorso beteiligt. Bild: dpa

Die Stadt Frankfurt hat die umstrittene Demonstration, zu der prorussische Gruppierungen für diesen Sonntag in der Innenstadt aufgerufen haben, genehmigt – jedoch unter strengen Auflagen. Wie das Ordnungsamt am Donnerstag mitteilte, dürfen die angemeldeten 2000 Teilnehmer nicht mit einem Autokorso durch die Stadt fahren. Sie sind vielmehr angehalten, die Route zu Fuß zu laufen. Per Auflagenverfügung wurde als Route der Weg vom Opernplatz zum Hauptfriedhof über Reuterweg, Fürstenberger Straße, Eschersheimer Landstraße, Holzhausenstraße, Oeder Weg und Rat-Beil-Straße festgelegt.

Zudem dürfen bestimmte Symbole und Abzeichen, die in Verbindung mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine stehen, nicht gezeigt werden. Das gilt besonders für die Zeichen „V“ und „Z“ sowie für das „Sankt-Georgs-Band“. Auch „jegliche Handlungen, die zu Hass und Unfrieden aufstacheln“, seien untersagt.

Gegen Verhöhnung von Opfern in der Ukraine

Das Leid der Menschen in der Ukraine dürfe nicht verharmlost und das Handeln Russlands nicht verherrlicht werden. Das Ordnungsamt hat dem Anmelder der Versammlung im Kooperationsgespräch „unmissverständlich klar gemacht, dass Verstöße gegen die Auflagen Konsequenzen haben werden“, heißt es in einer Mitteilung weiter. Die Polizei kündigte am Donnerstag an, die Kundgebung mit einem Großaufgebot zu begleiten.

Frankfurts Sicherheitsdezernentin Annette Rinn (FDP) sagte, es müsse vermieden werden, dass am Sonntag „in offensichtlicher Weise Werbung für die abscheulichen Taten und damit Kriegspropaganda betrieben wird“. Das Rechtsgut der Versammlungsfreiheit sei jedoch ein wesentliches Element demokratischer Offenheit. Es enthalte die grundsätzliche Pflicht des Staates, die Durchführung von Versammlungen zu ermöglichen. Dem komme die Stadt nach, trage jedoch dem Schutz vor Kriegspropaganda sowie der Verhöhnung von Opfern in der Ukraine mit umfangreichen Auflagen Rechnung.“