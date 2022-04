Autokorso zum Friedhof : Prorussische Demonstration in Frankfurt geplant

Wie in Berlin wollen nun auch in Frankfurt Gruppierungen mit einer Fahrzeugkolonne den russischen Angriffskrieg verharmlosen. Kritiker fordern ein Verbot. Die Stadt überlegt noch.

In Berlin hatten sich am Sonntag 900 Personen an einem prorussischen Autokorso beteiligt. Bild: dpa

Mit einem möglichen Verbot hoffen Unterstützer der Ukraine, den für Sonntag geplanten prorussischen Autokorso in Frankfurt zu verhindern. Dem Vernehmen nach sind am Mittwoch mehrere Strafanzeigen bei der Versammlungsbehörde sowie im Frankfurter Polizeipräsidium eingegangen. Darin wird darauf hingewiesen, dass die Demons­tration dazu diene, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören. Konkret wird auf Paragraph 140 Strafgesetzbuch verwiesen, der die Belohnung und Billigung von Straftaten – wozu auch Kriegsverbrechen zählen – unter Strafe stellt. Eine solche Billigung sehe man in dem Versuch, mit einer Fahrzeugkolonne durch die Stadt zu fahren und den russischen Angriffskrieg zu verharmlosen, heißt es.

Bis zum späten Mittwochnachmittag blieb unklar, ob die Frankfurter Versammlungsbehörde ein Verbot aussprechen wird oder die Demonstration unter Auflagen zulässt. Es wäre zum Beispiel möglich, die vorgesehene Route des Autokorsos zu ändern. Statt wie gewünscht durch die Innenstadt bis zum Hauptfriedhof zu fahren, wo Blumen auf den Gräbern von in Frankfurt gestorbenen Russen gelegt werden sollen, könnte die Kolonne auch um die Stadt herum geführt werden.

Allerdings ist bisher unklar, ob der Korso überhaupt in der geplanten Form starten kann, weil es inzwischen auch mehrere Anmeldungen für Gegenproteste gibt. Die Demonstranten wollen Plätze entlang der Route besetzen, um den Aufzug von dort aus zu verhindern. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz vor. Die Beamten sollen verhindern, dass es zu einem Aufeinandertreffen von prorussischen Kräften und Ukrainern in Frankfurt kommt. Aus dem Innenministerium hieß es, die Polizei beobachte derzeit die prorussische Szene und werte dazu auch Kommentare in Messengerdiensten und sozialen Netzen aus. Nach den Erfahrungen mit den Autokorsos in Berlin und Bonn sei man „sensibilisiert“.

Kritik kommt auch aus der russischen Gemeinschaft in Hessen

Vor allem über den Messengerdienst Telegram wird dazu aufgerufen, nun auch in Frankfurt mit einem Autokorso gegen eine angebliche Diskriminierung von in Deutschland lebenden Russen zu protestieren. Der Anmelder in Frankfurt rechnet mit bis zu 500 Fahrzeugen. Im Internet finden sich aber auch mehrere Petitionen, die auf ein Verbot der Kundgebung dringen. Wie berichtet, hat auch Uwe Becker, der Kreisvorsitzende der Frankfurter CDU, gefordert, die Stadt solle den Protest, den er als „eine Sympathiebekundung für die russische Politik“ bezeichnet, verhindern.

Kritik an dem geplanten Autokorso kommt aber auch aus der russischen Gemeinschaft in Hessen selbst. So will beispielsweise ein Bündnis aus im Rhein-Main-Gebiet lebenden Russen und Belarussen, die der Kreml-Regierung gegenüber kritisch eingestellt sind, demonstrieren. „Wir dürfen Frankfurt nicht putinisierten Kriegsbefürwortern überlassen, die mit wehenden Russlandfahnen durch unsere Stadt ziehen wollen“, sagt Dimitry Peters, der sich in der Gruppe Peremen FFM, einem Zusammenschluss von Frankfurtern mit russischen Wurzeln, engagiert. Den Teilnehmern des Autokorsos wirft er vor, sie wollten „den russischen Angriffskrieg, den Genozid und das Leid in der Ukraine feiern“. Es sei wichtig, dagegen Position zu beziehen.

In Berlin hatte der prorussische Autokorso mit 450 Fahrzeugen viele Menschen empört. Die Demonstranten hatten dort ihre Wagen mit russischen Fahnen behängt. Der Anmelder der Kundgebung hatte an seinem Fahrzeug einen Davidstern angebracht, daneben stand die Frage „Bald auch wir?“. Teilnehmer der Demonstration verharmlosten den Krieg der russischen Armee in der Ukraine oder negierten ihn gar. Ein Mann bezeichnete die Bilder, die zahlreiche getötete Zivilisten in dem Kiewer Vorort Butscha zeigen, als „Fake“. Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter in Deutschland, sprach von einem „Autokorso der Schande“.