Prorussische Demonstration : Hammer, Sichel und Zarenreich

Am Rande einer prorussischen Demonstration durch Frankfurt kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Und nicht alle halten sich an das Verbot, mit einem Autokorso zu demonstrieren.

Die Flagge des Zarenreichs, die Fahne der Russischen Föderation, das rote Banner der Sowjetunion mit Hammer und Sichel: Am Sonntagnachmittag wehen sie am Opernplatz einträchtig nebeneinander. Rund 800 Demonstranten sind in die Frankfurter Innenstadt gekommen, um gegen eine vermeintliche Diskriminierung von in Deutschland lebenden Russen zu protestieren. Kritiker sehen in ihrem Aufmarsch eine Verherrlichung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Ursprünglich wollten die Demonstranten in einem Autokorso durch Frankfurt fahren, doch das hatte die Stadt verboten. Erlaubt wurde aber ein Fußmarsch an das Tor des Hauptfriedhofs, wo die Demons­tranten in einer Schweigeminute gefallener russischer Soldaten gedenken wollen. Doch nicht alle halten sich an das Autokorso-Verbot. Immer wieder stoppen Polizisten Fahrzeuge mit russischen Flaggen, die rund um die Alte Oper fahren. Es sind auch Gegendemonstranten auf den Opernplatz gekommen, unter ihnen viele Ukrainer. Mit Trommeln und Pfeifen versuchen sie, die prorussischen Demons­tranten zu übertönen. „Domoi!“ und „Na Chui!“ rufen sie abwechselnd – „Geht nach Hause“ beziehungsweise „Geht zum Teufel“. Zeitgleich läuft noch eine Gegenkundgebung auf dem Römerberg.