Typisch für die Entwicklung deutscher Großstädte: Die Zahl der Frankfurter nimmt in den nächsten 20 Jahren weiter zu. Wer dabei an Neubaugebiete am Stadtrand denkt, für den hält die Statistik Überraschungen bereit.

Alles ist relativ. Das gilt auch für die Statistik, in diesem Fall die Einwohnerzahl der Frankfurter Stadtteile. Sie wachsen, so die Einschätzung der städtischen Experten, in den nächsten zwei Jahrzehnten sehr unterschiedlich. Wobei gilt: In einem kleinen Stadtteil bedeutet ein großes Wachstum nur eine Zunahme um wenige Personen. Wem zum Bevölkerungswachstum zuerst Neubaugebiete am Stadtrand in den Sinn kommen, liegt in Frankfurt falsch. „Mainhattan“ wird seinem Ruf gerecht: Die größte Wachstumsrate gibt es im dicht bebauten Zentrum mit seinen Hochhäusern.

Dass sich die Gesamtstadt vom Corona-Knick erholt hat, haben die Statistiker schon im Frühjahr mitgeteilt: 2028 überschreitet Frankfurt die Grenze von 800.000 Einwohnern, bis 2045 sollen es 843.000 sein. Diesen Zuwachs um fast zwölf Prozent weist die sogenannte Bevölkerungsvorausberechnung aus, deren Ergebnisse die zuständige Dezernentin Eileen O’Sullivan (Volt) nun auch nach Stadtteilen aufgeschlüsselt vorgelegt hat.

Nach absoluten Zahlen sind Bockenheim mit einem Plus von 8000 Einwohnern und das Gallus mit einem Plus von 6200 die Champions. Zwei Gründe dafür sind schon jetzt mit den Großbaustellen Schönhofviertel am Westbahnhof, wo auf dem ehemaligen Siemens-Areal an der Rödelheimer Landstraße 2000 Wohnungen entstehen, und dem früheren Avaya-Gelände an der Kleyerstraße zu besich­tigen. Dort werden 1300 Wohnungen ge­baut. Die beiden größten Frankfurter Stadtteile machen sich ihre Spitzenposition also weiterhin nur selbst streitig. Nicht zum ersten Mal wechseln sie der Berechnung nach bis 2045 die Plätze – derzeit liegt das Gallus mit 42.236 Einwohnern knapp vor Bockenheim mit 42.004. In 20 Jahren hingegen leben in Bockenheim mehr als 50.000 Menschen, im Gallus knapp 48.500.

Alle Frankfurter Stadtteile mit mehr Einwohnern

Sachsenhausen-Nord mit 3800 und das Ostend mit 3600 Neuzugängen liegen ebenso auf vorderen Plätzen wie Sachsenhausen-Süd, Niederrad, Nordend-West, Kalbach-Riedberg und Bornheim, die 2045 alle jeweils gut 3000 Einwohner mehr haben. Verlierer gibt es keine, alle Stadtteile legen zu. Das kleine Berkersheim bildet mit 500 zusätzlichen Einwohnern das Schlusslicht, und auch der Riederwald und Nieder-Erlenbach liegen nur wenig darüber.

Setzt man den Zuwachs aber ins Verhältnis zur Ausgangsgröße, sieht es anders aus. Schlusslicht ist der Stadt­teil Dornbusch mit einer Zuwachsrate von 5,1 Prozent, was bei derzeit knapp 18.500 Einwohnern 938 Neuzugängen ent­spricht. Hausen liegt sowohl mit 650 zusätzlichen Einwohnern als auch mit einem Wachstum von neun Prozent im hinteren Feld. Dass Frankfurt dafür bekannt ist, vor allem in die Höhe zu wachsen, zeigt der überraschende Spitzenreiter. Vorn liegt die Innenstadt mit 34 Prozent und mehr als 2200 Neu­zugängen, gefolgt von der Altstadt mit 20,4 Prozent, die 850 Menschen ent­sprechen. Bockenheim schafft es mit 19,2 Prozent auf den dritten Platz. Die Berechnung berücksichtigt die genehmigten Bauvorhaben. Deshalb seien auch die 2000 Wohnungen eingeflossen, die derzeit in den Hochhäusern und anderen Gebäuden im Zentrum entstünden, sagt Statistikerin Rebecca Pinto.

Die Gesamtbetrachtung der Stadt hat gezeigt, dass das Durchschnittsalter der Frankfurter seit dem Basisjahr 2021 kontinuierlich steigt und der 2015 erwartete Verjüngungseffekt durch Zuwanderung – aus diesem Jahr stammt die bisher letzte Vorausberechnung – ausbleibt. Aber auch hier gibt es Unterschiede. Den größten Zuwachs in der Gruppe der Menschen jenseits der 75 Jahre verzeichnet der Stadtteil Frankfurter Berg mit 60 Prozent, gefolgt vom Bahnhofsviertel mit 58,5 Prozent. Auch in Preungesheim und Höchst nimmt diese Altersgruppe um mehr als die Hälfte zu. Bei den jungen Frankfurtern, die noch keine 18 Jahre alt sind, liegt abermals die Innenstadt mit 43,8 Prozent Wachstum vorn, gefolgt von der Altstadt mit einem Plus von 24,4 Prozent und dem Gutleutviertel (22 Prozent). Da die Zahl der Menschen mit ausländischem Pass schneller wächst als die der Deutschen, steigt ihr Anteil in Frankfurt bis 2045 auf 34,5 Prozent. Das Bahnhofsviertel ist der einzige Stadtteil, in dem sie der Berechnung nach von 2025 an die Mehrheit bilden.

Die Zahlen aus den Stadtteilen dienten den Ämtern als Grundlage etwa für die Schulentwicklungsplanung, sagt Michael Wolfsteiner, kommissarischer Leiter von Bürgeramt, Statistik und Wahlen. „Aber wir liefern nur die Daten, die Schlüsse daraus muss die Politik ziehen.“ Dezernentin O’Sullivan nennt als Beispiel den öffentlichen Nahverkehr, der auf die Alters­struktur Rücksicht nehmen müsse. Die wachsende Zahl an Ausländern zeige den Bedarf für die Ausstattung der zuständigen Behörde. Auch die Bürgerämter seien gefordert. Wobei sie darauf setze, deren Angebot auf Dauer eher durch Digitalisierung als immer mehr Mitarbeiter effek­tiver machen zu können. Schließlich seien bis 2045 auch betagte Menschen mit der Technik groß geworden.

Die früheren Bevölkerungsvoraus­berechnungen hätten die Realität bis 2019 gut getroffen, sagt Wolfsteiner. Dann habe die Pandemie alles verändert. Aber auch so gibt es Grenzen. 2015 etwa war Sindlingen der Wachstumsstadtteil schlechthin: Um die Hälfte sollte die Einwohnerzahl bis 2040 steigen. Doch aus dem geplanten Baugebiet mit 2000 Wohnungen wurde vorerst nichts – auch des Feldhamsters wegen. Heute hat Sindlingen knapp 300 Einwohner weniger als 2015. Aber selbst dieser Stadtteil soll nach der aktuellen Berechnung wachsen, wenn auch nur um zwölf Prozent.