Pro-Ukraine-Kundgebung : „Der ukrainische Luftraum muss gesperrt werden“

Menschen mit einer blau-gelben Fahne um die Schultern, bekleidet mit blauen Jacken und gelben Schals oder Pullovern in dieser Farbe demonstrieren Seite an Seite. Gemeinsam für die Ukraine. Ein Bild, das Einheit symbolisiert. Einheit gegen den Krieg, der in nur zwei Flugstunden Entfernung tobt. Dieses Signal geht vom Frankfurter Römerberg aus. Unter dem Motto „We all stand with Ukraine“ haben die Europa Union Frankfurt und die Frankfurter Parteien Grüne, FDP, Volt, SPD, CDU und Die Linke am Freitagabend gemeinsam zur einer Kundgebung vor dem Rathaus aufgerufen.

Das Besondere: Auch der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, wird sich live über Zoom dazu schalten. Die große Leinwand, die zu diesem Zweck vor dem Römer aufgebaut wurde, ist ein echter Hingucker.

Yana und ihr Ehemann Dennis zählen zu den ersten, die sich dort einfinden – viele Hundert werden es ihnen gleich tun. Schon eine Stunde vor dem Beginn der Kundgebung stehen sie mitten auf dem Platz, in Ukraine-Flaggen gehüllt. Dennis ist Deutscher, Yana hat ukrainische Wurzeln. Ihre ganze Familie ist in der Ukraine. Warum sie heute hier sei? „Ich möchte irgendetwas tun. Es wird viel geredet, aber es muss auch etwas getan werden. Die Menschen in der Ukraine werden vernichtet – und die Welt schaut zu.“

Forderung: Alle russischen Banken von Swift ausschließen

Ihr Mann fügt hinzu: „Ich werde immer gefragt, was man machen kann. Spenden ist gut, ob Geld- oder Sachspenden. Aber auf die Straße gehen, das macht wirklich den Unterschied.“ Sie sind unzufrieden mit der deutschen Politik. „Es wird Zeit, alle Banken von Swift auszuschließen“, sagt Dennis und meint alle russischen Kreditinstitute. „Auch und vor allem die zwei Großen. Und der ukrainische Luftraum muss gesperrt werden.“

Diese Forderungen erheben auch andere auf dem Platz. So mancher Teilnehmer trägt ein selbst gestaltetes Plakat mit solchen Losungen. Karl-Heinz Kleifges hat auf seinem Plakat noch eine andere Forderung notiert: „0% Handel mit Putin“. Ein Angriffskrieg, mitten in Europa, das seien unhaltbare Zustände. „Menschen verlieren alles, was sie sich über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben.“ Durch den Handel mit Russland finanziere auch Deutschland diesen Krieg mit. „Wir werden Einschränkungen haben, wenn wir den Handel stoppen – aber was ist die Alternative? Nichts tun und zuschauen?“, fragt Kleifges.

Der Platz ist voll, als die Leinwand schließlich aufleuchtet und Bilder aus Bratislava, Lyon, Prag, Paris, Tiflis und Vilnius zeigt. Auch dort versammeln sich gleichzeitig jeweils Abertausende Menschen, um den Präsidenten der Ukraine zu hören. Überall sind ukrainische Flaggen sehen. Es gibt einen Livestream über die Social-Media-Kanäle der Europa Union, es schauen also noch viele weitere Städte zu. In Frankfurt demonstrieren nach Schätzungen der Polizei rund 2000 Menschen. Aber durch die Verbindung zu den anderen Städten fühlt es sich an, als seien es viele mehr.

Punkt 18.30 Uhr erscheint Selenskyj auf der Leinwand, die Menschen auf dem Römerberg verstummen plötzlich. Er hebt die geballte Faust. Dann beginnt er zu sprechen. Trotz der schlechten Tonverbindung verstehen die Menschen, was er sagen will. Und jubeln. Und als die Veranstalter die aufgezeichnete Rede danach noch einmal zeigen, wird auch der genaue Wortlaut klar. Durch Schweigeminuten gedenkt er der gefallenen Soldaten und Zivilisten in der Ukraine. Er fordert die Menschen in Europa auf, aufzustehen, auf die Straße zu gehen, die Ukraine zu unterstützen. „Also bitte: Seid nicht leise! Verschließt nicht die Augen davor. Unterstützt uns, so sehr ihr könnt. Und wenn wir gewinnen – und ich bin mir sicher, das werden wir – dann ist das ein Sieg für die ganze demokratische Welt.“ Wieder reckt er die Faust in der Luft. Die Menschen jubeln.

Gesicht zeigen, Solidarität zeigen

Susanne ist eine von ihnen: „Ich gehe jede Woche auf die Straße“, sagt sie. Mit ihrer Freundin Petra war sie zuerst auf einer Kundgebung vor der russischen Botschaft, wie sie erzählt, danach seien beide spontan zum Römer gekommen. „Wir sind hier, weil es wichtig ist, Gesicht zu zeigen. Solidarität zu zeigen“, sagt Susanne. „Für uns ist das ein Weg raus aus der Ohnmacht.“

Petra kommt aus der Slowakei, als Kind habe sie schlimme Erfahrungen mit russischen Soldaten gemacht. „Das kommt jetzt alles wieder hoch.“ Es sei eine sehr emotionale Sache für sie. Auch Susanne ist den Tränen nahe. „Mir tun die Menschen so leid. Solidarität zu zeigen, das ist für mich die Pflicht eines jeden Menschen.“ Außerdem sei da auch noch die Angst vor einem atomaren Angriff. Auch das ist an diesem Abend öfter zu hören. Heute die Ukraine, morgen könnte es Polen sein – inzwischen traue man Putin alles zu.

Die Kundgebung endet mit einem Appell der Moderatorinnen von den Jungen Europäischen Föderalisten. „Wir haben das Privileg, jetzt nach Hause gehen zu können, abschalten zu können. Das können die Menschen, die in der Ukraine für ihre Freiheit kämpfen, nicht. Wir dürfen sie nicht vergessen“, rufen sie in die Menschenmenge. „In den nächsten Tagen werden Menschen in Frankfurt ankommen, die unsere Hilfe, unsere Unterstützung brauchen. Deshalb: wenn ihr irgendwie helfen könnt, dann macht das. Informiert euch bei der Stadt. Lasst uns praktische Solidarität leben“, lautet ihr Appell.