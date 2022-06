Queere Datingshow : 18 Frauen kämpfen um „Princess Charming“

Aktualisiert am

Ab Dienstag zeigt RTL+ die zweite Staffel der lesbischen „Bachelorette“-Variante. Beim Dreh auf Rhodos ließ es Kandidatin Jay locker angehen. Mit ihrer Teilnahme will sie queere Frauen sichtbar machen.

„Absolut bereichernd“: Die Frankfurterin Jay nimmt an der Kuppel-Show „Princess Charming“ teil. Bild: RTL+

Die queere Datingshow „Princess Charming“ kommt zurück – und eine Frankfurterin ist mit dabei. Von Dienstag an strahlt RTL+ die zweite Staffel der weltweit ersten Kuppel-Serie für lesbische Frauen aus. Auch die 27 Jahre alte Jay aus Frankfurt sucht auf diese Weise die Frau fürs Leben. Auf der griechischen Insel Rhodos wird sie mit 18 anderen Single-Frauen um die Gunst von „Princess Charming“ Hanna Sökeland buhlen.

„Hanna ist eine wunderschöne Frau“, sagt Jay im Gespräch nach Abschluss der Dreharbeiten. Ob sie das Herz der „Princess Charming“ gewinnen konnte, darf sie jedoch nicht verraten. Nur so viel: Auf Rhodos hat Jay es entspannt angehen lassen. „Ich bin nicht verzweifelt auf der Suche nach der großen Liebe“, sagt sie. Seit zwei Jahren sei sie Single und solo glücklich. „Aber wer nur zu Hause sitzt, kann niemanden finden und auch nicht gefunden werden.“ Um von sich zu überzeugen, habe sie auf Authentizität gesetzt, sagt Jay: „Ich war in der Show einfach 100 Prozent ich selbst.“

Content Creatorin und Einsatz für queere Themen

Jay ist von Beruf Content Creator und dreht Videos für die Plattformen Youtube und Tiktok. Auf ihren Kanälen widmet sie sich queeren Themen und erzählt mit sehr viel Humor von ihrem Leben als lesbische Frau: Wie geht sie mit Kommentaren zu ihrem vermeintlich männlichen Aussehen um? Wieso kann ein Schwimmbad­besuch für queere Teenager der Horror sein? Und wie schützt man sich als queere Frau vor hämischen Blicken auf der Damentoilette? In ihren Beiträgen will sie die Informationen weitergeben, die sie als lesbische Jugendliche gerne selbst gehabt hätte.

Für ihre Teilnahme an „Princess Charming“ wurde die Frankfurterin von einigen Fans kritisiert. Sie wolle „mit allen Mitteln“ berühmt werden, warf man ihr vor. „Princess Charming“ leiste jedoch Aufklärungsarbeit, sagt Jay. Für sie sei die Sendung daher auch aus aktivistischer Sicht ein Meilenstein: „Das ist die erste Show, die sich traut, einen Cast nur mit queeren Frauen zu besetzen.“ Es sei wichtig, dass sich queere Frauen öffentlich zeigten und Sendeplätze eroberten, die ihnen früher verwehrt gewesen seien. „Es ist eine Ehre, dass ich meiner Community zu mehr Sichtbarkeit verhelfen kann“, sagt Jay. Die Show hat sie daher nicht nur zum Flirten genutzt. „Meine Zeit auf Rhodos war absolut bereichernd.“ Es sei eine intensive Erfahrung gewesen, sich mehrere Wochen lang mit 18 queeren Frauen austauschen zu können. „Princess Charming“ gebe den Debatten der LGBTQI-Community eine Bühne.

Im vergangenen Jahr erhielt das Format den Deutschen Fernsehpreis. Von Dienstag an zeigt RTL+ jede Woche eine neue Folge, die später auch auf dem Sender Vox ausgestrahlt wird. Der Vorteil gegenüber den heterosexuellen Show-Varianten „Bachelor“ und „Bachelorette“ liegt auf der Hand: Geflirtet werden kann nicht nur mit „Princess Charming“, sondern auch mit den anderen Kandidatinnen. Ihre Freunde und ihre Familie seien schon aufgeregt, sagt Jay. Die erste Folge, in der auch die Frankfurterin als Kandidatin vorgestellt wird, wollen sie alle zusammen schauen. Nach neun Episoden steht dann fest, ob Jay Rhodos mit einer neuen Frau an ihrer Seite verlassen hat.