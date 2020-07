Protest von Senatoren : Präsidenten-Wahl an Universität Frankfurt droht zu scheitern

Die Präsidentenwahl an der Frankfurter Goethe-Universität droht zu platzen. Offenbar erwägen derzeit zahlreiche Mitglieder des erweiterten Senats, an der Wahl am Mittwoch nicht teilzunehmen oder eine ungültige Stimme abzugeben. 34 Mitglieder des Senats sind wahlberechtigt, einer der beiden Kandidaten braucht also 18 Stimmen, um die Präsidentenwahl für sich zu entscheiden. Zur Wahl steht neben der derzeitigen Präsidentin Birgitta Wolff auch der Biologe und ehemalige Vizepräsident Enrico Schleiff.

Nach Informationen der F.A.Z. erwägen nun zahlreiche Senatoren, aus Protest gegen die Nominierung von nur zwei Kandidaten durch den Hochschulrat die Wahl platzen zu lassen. Demnach spielen sie mit dem Gedanken, in allen vier Wahlgängen eine ungültige oder keine Stimme abzugeben, sodass es möglicherweise zu keiner Mehrheit kommen würde. Das Wahlverfahren müsste dann von vorne beginnen, einschließlich der Nominierung.

Zuvor hatte der erweiterte Senat, wie berichtet, deutliche Kritik daran geübt, dass der Hochschulrat nur Wolff und Schleiff für die Wahl zugelassen hatte, obwohl eine Findungskommission zuvor auch den Psychologieprofessor Holger Horz und als externen Kandidaten Jan Palmowski von der University of Warwick vorgeschlagen hatte.