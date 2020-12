PR-Frau Ernst zu Fashion Week : „Frankfurt ist eine Stadt, die einen inspiriert, mehr zu wollen“

„Businessstadt mit kosmopolitischem Flair“: So wie auf dieser Berliner Modenschau dürfte es im nächsten Jahr auch in Frankfurt auf der Fashion Week zugehen. Bild: dpa

Miriam Ernst ist 30 Jahre alt und hat in Mailand Marketing und Kommunikation studiert. Im Anschluss fing Ernst, die in Schwäbisch Hall aufgewachsen ist, bei einer Stuttgarter Agentur an, bei der sie unter anderem Projekte für Chanel betreute, bevor sie nach Spanien zog und als Eventmanagerin für Marken wie Aston Martin arbeitete. Vor knapp vier Jahren kam sie nach Frankfurt, um in die PR einzusteigen. Mittlerweile führt sie eine eigene Beratungsagentur, in der sie nicht nur Kunden aus der Modebranche betreut. Außerdem bloggt sie auf „Be sparkling“ über berufliche Weiterentwicklung, Mode, Reisen und Schönheit.

Frau Ernst, Sie helfen mit Ihrer Frankfurter Agentur internationalen Designern und Modemarken dabei, ihre Label zu vermarkten und in den Sozialen Medien eine stimmige Kampagne zu fahren. Was machen Sie da konkret?