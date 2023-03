Da, wo vor gar nicht so langer Zeit noch Designermöbel verkauft wurden, wird jetzt eine Baustellenparty gefeiert. Der Raum ist so gut wie leer geräumt, in einer Ecke stehen Farbeimer, daneben ein kleines Baugerüst, auf dem Fußboden sieht man bunte Pfeile aus Klebeband. An der Bar gibt es Suppe, Weißwein aus der Südpfalz und „Frankfurter Helles“ aus der Flasche.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Gäste – wohl 50 Personen, die meisten arbeiten in der Kreativbranche – halten Small Talk. Dann ergreift ein Sänger des Opernstudios das Mikrofon. „Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein“, erklingt es nun voller Inbrunst. Das bekannte Lied stammt aus der Operette „Das Land des Lächelns“, komponiert hat es Franz Lehár.