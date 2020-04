Offenbar aus Notwehr : Polizist schießt im Frankfurter Bahnhofsviertel auf Angreifer

Aktualisiert am

Bei einem Einsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel hat am späten Samstagabend ein Polizeibeamter offenbar aus Notwehr auf einen Mann geschossen. Wie ein Sprecher mitteilte, war die Streife gegen 21 Uhr an die Ludwigstraße gerufen worden, nachdem dort zwei Männer in Streit geraten waren.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Noch während die Beamten versuchten, die Auseinandersetzung zu schlichten und die Personalien der Männer aufzunehmen, näherte sich ein dritter Mann. Er hatte ersten Erkenntnissen zufolge zwei Messer dabei, mit denen er auf die Beamten zugerannt kam.

Geistesgegenwärtig konnte der eine Polizist seinen Kollegen wegziehen, bevor der Angreifer ihn erreichte. Dann zog er seine Waffe und schoss auf den Angreifer. Er traf ihn am Oberschenkel. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Wie der Sprecher auf Anfrage weiter sagte, ist die Identität des Mannes noch unklar. Ebenso das Motiv, das ihn veranlasst hat, mit den Messern auf die Beamten zuzurennen. Es sei nicht bekannt, ob der Mann etwa der Drogenszene oder einem anderen Milieu angehöre. Das wird laut dem Sprecher derzeit noch geklärt.