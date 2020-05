Frankfurt : Polizei geht mit Festnahmen gegen Corona-Verstöße vor

Streit um Auflagen : Kein Abstand bei Corona-Kundgebung

In Frankfurt haben bei der Corona-Demonstration am vergangenen Wochenende zahlreiche Verstöße gegen die Schutzmaßnahmen stattgefunden. Fehlte es an den notwendigen Auflagen? Polizei und die Versammlungsbehörde widersprechen sich.