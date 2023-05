Im Mikrokosmos der Demokratie findet sich das entscheidende historische Dokument sogar mehr als einmal wieder. Der „Aufruf zur Wahl der Abgeordneten zur deutschen National-Versammlung in Frankfurt am Main“ klebt als Plakat an einer Litfaßsäule und an der steinernen Fassade eines Hauses. Als „Bürger des constitutionellen Vaterlandes!“ werden die Wähler darin angesprochen. Das klingt euphorisch und ist sehr optimistisch formuliert, eigentlich mehr ein Vorgriff auf das, was man sich im Jahr 1848 für das Vaterland wünschte, nämlich ein geeintes Deutschland mit einer Verfassung, die den Bürgern Rechte garantieren und die Macht des regierenden Monarchen begrenzen sollte. Denn das Land war in eine Vielzahl von Kleinstaaten zersplittert, als die gewählten Abgeordneten der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zusammenkamen, um eine Verfassung zu entwerfen.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Tätigkeit der verfassungsgebenden Versammlung wird anschaulich in einem Mikrokosmos aus Playmobilfiguren, den der Hamburger Künstler Oliver Schaffer im Museum Schloss Philippsruhe in Hanau aufgebaut hat. In elf Dioramen, die aus 5000 Figuren und 20.000 Einzelteilen, Häusern und Kutschen bestehen, wird nicht nur das Parlament gezeigt, sondern die Geschichte der Demokratie im Deutschland des 19. Jahrhunderts erzählt. Dazu gehört die Vorgeschichte der Revolution von 1848 ebenso wie die Geschehnisse der darauffolgenden Jahrzehnte.

Hauptschaustück ist der Miniaturnachbau der Paulskirche, erkennbar an ihrer runden Form, dem charakteristischen Turm und der Farbe des Baumaterials, des roten Mainsandstein. Mit vielen Details ist die Parlamentsarbeit dargestellt, die Tische der Abgeordneten mit Büchern, Zeitungen, Notizen und Wasserkaraffen, dazwischen die Parlamentarier in schwarzen Gehröcken, alles unter schwarz-rot-goldenen Flaggen, vor der Tür der Einzug der gewählten Politiker mit Zylinder auf dem Kopf. Die große Vitrine zeigt auch die Stadt, in der die Paulskirche steht, sowie das Alltagsleben einer vitalen Kommune vor den Fassaden der Stadthäuser. Auf den Straßen sind Kutschen mit eleganten Bürgern und Karren voller Koffer und Säcke unterwegs. Auf dem Wochenmarkt gibt es Stände mit Brot, Kuchen, Kartoffeln und Gemüse, ein Musiker mit Akkordeon macht eine kleine Gruppe Kinder neugierig. Neben einer Parkbank steht die Litfaßsäule mit dem Wahlaufruf, auch der Römer mit seinen drei gestuften Giebeln fehlt nicht.

Tanz und Debatten beim Wiener Kongress

Die Ausstellung beginnt mit dem Wiener Kongress, der 1815 jene Ordnung geschaffen hat, welche die Revolutionäre überwinden wollten. Ein Ball mit Musikern in barocker Kleidung und tanzenden Paaren zeigt die glanzvolle Welt des Adels und spielt an auf den überlieferten Satz eines Teilnehmers: „Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht vorwärts.“

Im Obergeschoss eines Palais verhandeln Männer in operettenhaften Uniformen. Bei den Debatten blieben die Fürsten und ihre Diplomaten unter sich, Volksvertreter gab es nicht. Die alten Adelsdynastien konsolidierten schließlich die Macht ihrer Staaten.

Volksfest des Aufbegehrens am Hambacher Schloss

Das Aufbegehren des Bürgertums gegen die Herrschaft des Adels wird deutlich beim Hambacher Fest im Mai 1832. Zu sehen ist der Zug der Bürger hinauf zur Schlossruine auf einem bewaldeten Hügel, ein Volksfest mit Tischen voller Krüge und Essen. Doch das Treffen war nicht nur ein Jahrmarkt, sondern eine politische Kundgebung gegen die politischen Beschränkungen, die Teilnehmer formulierten Forderungen nach Volkssouveränität und Freiheitsrechten wie der Pressefreiheit.