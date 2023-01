Vor 20 Jahren : Als ein Pilot mit Flugzeugabsturz in Frankfurt drohte

Stundenlang kreist ein gekaperter Motorsegler über der Frankfurter Innenstadt. Der Pilot droht, in ein von der Europäischen Zentralbank genutztes Hochhaus zu fliegen. Erinnerungen an den 5. Januar 2003.

Das Stadtgespräch am 5. Januar 2003 ist eigentlich ein anderes. Der Main ist über die Ufer getreten, der Höhepunkt der Hochwasserwelle steht bevor, über 5,40 Meter sind prognostiziert. Schutzwände schirmen den Römerberg zum Fluss ab, Helfer befüllen Tausende Sandsäcke, das Trinkwasser wird vorsorglich mit Chlor versetzt. An jenem Sonntag aber strahlt die Sonne vom Himmel, die Frankfurter zieht es in Scharen an den Main, um sich die überfluteten Uferstraßen anzuschauen und Erinnerungsfotos zu schießen.

Als der kleine Flieger mit den lang­gestreckten, schmalen Tragflächen am wolkenlosen Nachmittags-Himmel auftaucht, denken die Hochwassertouristen erst einmal an nichts Böses. Vielleicht ein Aufklärungsflug. Dann aber spricht sich herum, dass der Motorsegler entführt worden sei. Über Lautsprecher sagt die Polizei durch, die Innenstadt sei gesperrt, Passanten sollten sich über die Untermainbrücke nach Sachsenhausen begeben. Ein Polizist verleiht der Aufforderung Nachdruck: „Verlassen Sie die Gefahrenzone!“