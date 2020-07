Neuer Aufsichtsratschef Holzer : Es gäbe keinen Besseren für die Eintracht

Philip Holzer ist in dieser Welt daheim – aber eben auch in der Region: Als designierter Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht Fußball AG hat er alles, was man im modernen Fußball für diese Rolle braucht.

Wenn ein Personalberater einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden für die Eintracht Frankfurt Fußball AG suchen müsste, käme er am Profil von Philip Holzer nicht vorbei. Der Mann wurde, und das ist vielleicht sein einziges Manko, zwar nicht in Frankfurt geboren, sondern in München. Aber danach passt bei Philip Holzer, 54 Jahre, alles: Der Vater Werner Holzer war viele Jahre lang Chefredakteur der „Frankfurter Rundschau“ – zu ihren großen Zeiten. Der Sohn durfte immer wieder mit in die Redaktion, wurde dann gerne in der Sportredaktion bei Harald Stenger geparkt. Der sollte später DFB-Pressesprecher werden, fuhr mit dem jungen Mann aber seinerzeit von Spiel zu Spiel.

Selbst gekickt hat der Mann auch, bei der Spielvereinigung Bad Homburg, als durchaus passabler Torwart, wie es heißt. Auch von Geld versteht er was, und das nicht nur, weil er an der Goethe-Universität in Frankfurt Betriebswirtschaftslehre studierte, sondern vor allem weil er 22 Jahre lang in zuletzt führender Position für die Investmentbank Goldman Sachs in New York, London und Frankfurt gearbeitet hat. Eintracht-Fan ist er natürlich auch. Die Papierform stimmt also. Denn für entscheidende Rollen im Fußball des Jahres 2020 muss man heute etwas haben, was kaum jemand in der Kombination zu bieten hat: Stallgeruch und Bodenständigkeit, Weltläufigkeit und finanziellen Sachverstand, Kontakte in die Region und obendrein in die ganze Welt.

So findet am Dienstagabend in der Hauptversammlung der Fußball AG zwar durchaus noch eine echte Wahl statt. Aber der Nachfolger des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden, des Börsenmaklers Wolfgang Steubing, wird Holzer heißen. Und es war noch nicht einmal ein Personalberater nötig, um diesen Kandidaten zu finden, die Eintracht und er haben sich von ganz allein gefunden. Vielleicht haben die Lebensumstände ein wenig geholfen, aber man hätte in London ja auch Fan zum Beispiel von Arsenal werden können. Doch zu mehr, als dass Holzer vor vielen Jahren, als es bei der Eintracht noch deutlich unprofessioneller zuging, den Verein aus London mal als Vorbild für die Frankfurter bezeichnete, ist es dann doch nicht gekommen. Wer Holzer trifft, ist sicher, dass er sich auf den 800 Flügen, die er in seiner Zeit als Goldman-Banker nach London und zurück unternahm, immer stärker auf den Rückflug an den Main gefreut hat.

Emotionale Intelligenz hilft auch im Fußball

Und wer Goldman ein wenig kennt, weiß auch, dass es sich bei diesem Haus eben nicht um eine Gemeinschaft vermeintlich eiskalter Investmentbanker handelt, sondern dass hier gesellschaftliches Engagement durchaus großgeschrieben wird. Es ist also glaubwürdig, wenn Holzer immer wieder sagt, dass er für Fußball nicht nur wegen des Sports schwärmt, sondern auch wegen der Rolle des Sports als Klebstoff für die Gesellschaft. Diesen Zusammenhalt hält er für so wenig selbstverständlich wie wirtschaftlichen Erfolg. Denn er hatte das Pech oder vielleicht auch das Glück, bei Goldman gleich zwei schwere Krisen miterleben und durchstehen zu müssen: Die Zeit nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers war für Goldman sogar existenzbedrohend gewesen; die Euro-Krise rund um die Griechenland-Debatte war ebenfalls nicht lustig.