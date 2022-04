Darts-Exhibition : Kneipen-Stimmung und Phil Taylor als Diva

Frauen mit Leuchtkrönchen oder Hasenohren, Männer mit langen Blondhaar-Perücken oder im grünen Zwergen-Dress mit Zipfelmützen sind an einem Samstagabend in Frankfurt sonst am ehesten in Alt-Sachsenhausen zu finden, wo sie kurz vor einer Hochzeit den Abschied aus der Freiheit feiern. An diesem Osterwochenende aber versammelten sich derartige Kostümgruppen zuhauf an einem anderen Ort: bei den Darts Open in der Ballsporthalle. Dort, wo sonst die Skyliners-Basketballer oder United-Volleyballer auf Punktejagd gehen, waren nun Bierbänke aufgestellt, wobei einige der 4500 Zuschauer auch auf den Plastiksitzen drumherum Platz nahmen.

Für die Sicht nahm sich das nichts. In welche Zone die Pfeile flogen, war ohne Fernglas nur auf den großen Leinwänden an der Seite zu erkennen. Mastercaller Kirk Bevins bestätigte jedes Ergebnis und hob bei herausragenden die Stimme, ganz wie der berühmte Entertainer und Ansager Michael Buffer. Das lenkte die Aufmerksamkeit mancher vom Alkohol müder und abgelenkter Zuschauer wieder auf das Spiel.

Mit Kneipenatmospähre ist der Darts-Sport historisch verbunden, der Ballermann ist dazugekommen. Wettbewerbe, auch auf höchstem Niveau, werden wie Partys mit ohrenbetäubender Beschallung gefeiert. Stille wie beim Tennis oder Golf fordert hier niemand ein.

Keine Autogramme von „The Power“

Die Sympathien bei dieser zweiten Auflage eines Showturniers am Main nach zwei pandemiebedingten Absagen waren klar verteilt. Grölende Fans verwandelten die Arena in ein „Taylor Wonderland“. Selbst als sich der 16-malige Weltmeister Phil Taylor nach dem Halbfinale aus dem Wettbewerb verabschiedet hatte, sang seine Gemeinde noch Hymnen auf ihn. Dass Taylor mit 61 Jahren nicht mehr die Kraft besitzt, die er in seinem Spitznamen „The Power“ trägt, und dass der Brite nicht mehr so zuverlässig wie einst mit den Pfeilen auch kleinste anvisierte Felder auf der Scheibe trifft, tat der Begeisterung keinen Abbruch.

Aus dem Profigeschäft hat sich der frühere Dominator 2018 verabschiedet, präsent ist er geblieben. Auf der hessischen Bühne haftete ihm etwas Divenhaftes an. In seine stoische Ruhe kam erst etwas Leben, als er sich vor dem K.o. im Duell gegen den Titelverteidiger Mensur Suljović von etwas gestört sah und das mehrmals monierte.

Autogramme, die die treuesten Anhänger ihren Stars nach den einzelnen Auftritten abzuluchsen versuchten, hatte Taylor vorher schon verweigert. Solche pflegt er bei anderen Einladungs-Events dieser Art zusammen mit einem Foto für 20 oder mehr Euro zu verkaufen, was in Frankfurt offenbar nicht vorgesehen war.

Ein anderer Spieler erwies sich als freigiebiger: Der Australier Simon Whitlock bekam nicht genug davon, seine Signatur zu verteilen. Die Ordner mussten ihn beinahe von der Rampe wegreißen. Auf die Revanche für die Schmach vor drei Jahren, als der 1,90 Meter große und 100 Kilogramm schwere Hüne mit dem rötlichen Bart und dem langen Zopf das Finale gegen den Österreicher Suljović verlor, konnte „The Wizard“, wie die Fans Simon Whitlock nennen, offenbar kaum warten.

Mehr zum Thema 1/

Sympathien für den Lokalmatador

In der Weltrangliste sind sich Whitlock und Suljović auf Rang 24 und 27 sehr nahe. Für den parallel zum Turnier in Frankfurt ausgetragenen German Darts Grand Prix in München waren sie nicht qualifiziert. Aber sie brachten den Fans in Frankfurt schnelle, kurzweilige Spiele, und der dreiundfünfzigjährige Whitlock bewies gleich bei seinem allerersten Wurf seine Güte: 180 ist im Darts die magische Zahl. Mehr Punkte lassen sich mit den drei Pfeilen, die jeder pro Runde hat, nicht erreichen.

Jedes Spiel beginnt bei 501. Dann werden die Ergebnisse so lange abgezogen, bis einer der Kontrahenten die Null erreicht. Bei Profis dauert so ein „Leg“ nur wenige Minuten. Das erste Duell des Abends zog sich deutlich länger hin: Offiziell, um die Region einzubinden, aber vermutlich eher, um das nur mit fünf Profis bestückte Feld aufzufüllen, wurden zwei Wildcard-Anwärter eingebunden.

Einen Lokalmatadoren hätte es aber auch so gegeben: Der Frankfurter Fabian Schmutzler hatte sich 2021 mit 16 Jahren als zweitjüngster Spieler der Geschichte für die WM im berühmten Alexandra Palace in London qualifiziert. In seiner Frankfurter Heimat schallte dem früheren Eintracht-Mitglied ein „Wir sind alles Frankfurter Jungs“ entgegen. Schmutzler, „The Fabulous Fab“ genannt, verpasste allerdings das Endspiel, in dem dann doch wieder Suljović triumphierte. „Immerhin kann ich so sagen, im Halbfinale gegen den späteren Sieger verloren zu haben“, sagte Schmutzler danach. Hasen und Zwerge jubelten ihm mit glasigen Augen zu.