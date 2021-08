Pharmazieprofessor zu Impfen : „Der Impfstoff von AstraZeneca ist wohl verbrannt“

Herr Dingermann, Hessen will mehr als 100.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca an den Bund zurückgeben, weil niemand sie haben will. Was geht Ihnen als Pharmazeut durch den Kopf, wenn Sie so etwas hören? Ärgert Sie das?

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung.

Ich war immer ein Stück weit skeptisch, was AstraZeneca angeht, und ich fühle mich nun bestätigt. Ich will niemanden verunsichern, aber das ist nicht der beste Impfstoff.

Was ist so schlecht daran? Die Verunreinigungen, die angeblich zu den teils heftigen Impfreaktionen führen, oder das Risiko von – sehr seltenen – Hirnvenenthrombosen?