Gegen Müll in Frankfurt : Pfand auf Pizza-Kartons geplant

50 Cent Pfand auf eine Pizzaschachtel: Das könnte in Frankfurt bald Wirklichkeit werden. Die neue Ordnungsdezernentin von der FDP möchte auf diese Weise gegen Müll in Parks und auf Plätzen vorgehen.

In Frankfurt könnte es schon bald ein Pfand auf Pizza-Schachteln geben. Damit will die neue Dezernentin für Ordnung und Sicherheit, Annette Rinn (FDP), gegen eine weitere Vermüllung von Parks und Plätzen in der Stadt vorgehen. Im Gespräch mir der Bild-Zeitung äußerte Rinn, sie könne sich einen Betrag von 50 Cent vorstellen. Diesen solle jeder entrichten, der eine Pizza in einer Einweg-Verpackung kaufe.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Auf Nachfrage der F.A.Z. bestätigte sie die Pläne, sagte aber, dass zunächst eine Änderung des Bundesverpackungsgesetzes nötig sei. Vorher könne es für Frankfurt „keine alleinige Lösung des Problems geben“. Sie vermute jedoch, dass die neue Bundesregierung sich des Themas Verpackungsmüll annehmen werde.

Rinn sagte weiter, dass in jedem Fall Gespräche mit den Gastronomen geführt werden müssten. Einen Termin dafür gebe es noch nicht. Schon jetzt möglich sei eine freiwillige Regelung, wie beim „Coffee to go“: dass sich Verbraucher die Pizza in wiederverwendbaren Schachteln mitgeben lassen.