Anklage in AWO-Affäre : Ein letztes Stichwort für Peter Feldmann

Eine Stadt wie Frankfurt möchte keinen Oberbürgermeister sehen, der sich vor Gericht peinlich verteidigen muss. Für Feldmann wäre es an der Zeit sich zu überlegen, wofür man in Erinnerung bleiben will.

Es sind nur Stichworte, die ein Leben formen: Geboren am 7. Oktober 1958 und aufgewachsen „Am Bügel“ in Frankfurt-Bonames. 1979 Abi­tur an der Frankfurter Ernst-Reuter-Schule. Diplom in Politologie (1986) und Sozialbetriebswirtschaft (2009). Leiter einer Stabsstelle bei der Arbeiterwohlfahrt. Leiter des Altenhilfezentrums „Kurt-Steinbrecher-Haus“. Grundsatz­referent des Paritätischen Wohlfahrts­verbandes. SPD-Mitglied seit 1974, seit 2004 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Seit 1988 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. Langjähriger Vor­sitzender des Haupt- und Finanzausschusses. Mitglied im Ausschuss für Ju­gend und Soziales von 2001 bis 2011. Am 25. März 2012 mit 57,4 Prozent der Stimmen zum Oberbürgermeister gewählt. Wiedergewählt am 11. März 2018 mit 70,8 Prozent der Stimmen. Zuständig als Dezernent für Höchst und den Frankfurter Westen.

Es gibt Menschen, über die sagen ein paar Stichworte nichts. Und es gibt Menschen, über die sagen sie alles. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann ist so einer. Diese Stichworte sind sein Leben, jedenfalls sein berufliches, privat sind die Dinge noch etwas komplexer. Die Liste findet sich auf einer Website der Stadt; hier stellt sich der Oberbürgermeister seinen Bürgerinnen und Bürgern vor. Wer Feldmann in den vergangenen Jahren auf seinen Terminen in der Stadt er­lebt hat, dürfte sich erinnern: Es sind die Stationen seines Lebens, die Feldmann in seine Reden immer wieder einbaut und mit den entsprechenden, zum jeweiligen Anlass passenden thematischen Versatzstücken paart. Diese Liste ist der Schlüssel zu seinen Reden.