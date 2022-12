Ex-OB verurteilt : Was Peter Feldmann falsch gemacht hat

Peter Feldmann hat sein Urteil bekommen. Das Urteil, von dem er sagte, dass man es doch bitte abwarten solle. Es ist ein Schuldspruch geworden. Und wäre es nach dem ehemaligen SPD-Oberbürgermeister von Frankfurt gegangen, hätte er während des gesamten Strafprozesses gegen ihn sein Amt weiter ausgeübt. Hätten nicht mutige Stadtverordnete im Römer und später die Frankfurter dem Egotrip von Feldmann ein Ende gesetzt, hätte es die Stadt erlebt, dass ihr Oberbürgermeister im Amt in einem Strafprozess verurteilt worden wäre. Unglaublich, dass er Bürgern und Stadt das zumuten wollte.

Das Landgericht Frankfurt ist davon überzeugt, dass sich Feldmann in zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gemacht hat. Er soll zur Strafe 120 Tagessätze zu je 175 Euro zahlen, insgesamt also 21.000 Euro. Damit ist er vorbestraft, mit allen Konsequenzen. Feldmann aber ist sich in dem Prozess treu geblieben, wie in den Monaten zuvor: Er erkennt nicht, wie niedrig die Hürden sind, um sich als Amtsträger der Vorteilsannahme schuldig zu machen. Natürlich wird er jetzt Revision einlegen.

Er hat vorher auf niemanden gehört, der es gut mit ihm meinte, später auch nicht. Mit Blick auf seine Reputation und auch seine Berufsaussichten wäre es klug gewesen, er wäre rechtzeitig zurückgetreten und hätte mit der Staatsanwaltschaft eine Geldzahlung ohne Anerkennung einer Schuld vereinbart. Auf entsprechende Beispiele ist er hingewiesen worden, da hat er gelacht. Später, als Feldmann am Pokertisch sehen wollte, ob die Frankfurter interessiert genug sein würden, um in ausreichender Zahl zur Abwahl zu schreiten, hat er sich abermals verzockt.

Feldmann wollte sich immer weiter durchlavieren, so wie es sein Leben lang so wunderbar funktioniert hatte. Auch vor dem Gericht war er nicht bange, bis er heute vor dem Stoppschild stand. Mögen die meisten anderen noch nie zuvor einen Gerichtssaal betreten haben, war ihm diese Welt aus Studienzeiten und später aus dem Privatleben nicht fremd. Respekt davor hatte er nicht. Selbst seine Schlussworte sprach er mehr zum Publikum als zum Gericht. Warum auch Respekt haben? Denn den hatte er auch vor dem eigenen Amt nicht, das ihm die Frankfurter sogar zwei Mal voller Hoffnung übertragen hatten. Was für eine Schande.