Feldmanns Autobiographie : „Heute geht es mal nur um mich“

Auf dem Gehweg vor dem „Café Mozart“ an der Töngesgasse ist ganz schön was los. Peter Feldmann, der abgewählte, frühere Oberbürgermeister von Frankfurt, posiert für die Kameras. Ein paar Meter weiter laden zwei Männer Getränkekisten in einen Kellerschacht, einer murmelt etwas von „peinlich“. Zur Präsentation seiner Autobiographie „Peter Feldmann – Sozi. Jude. Oberbürgermeister“ hat das frühere Stadtoberhaupt in sein Lieblingscafé eingeladen. Hier verabredet er sich gerne.

Das Café ist einer der Orte, von denen Feldmann behauptet, sie seien typisch für Frankfurt. Dabei bildet es nur einen kleinen Teil der Frankfurter Gesellschaft ab. Es ist ein Alte-Leute-Café. Die Seniorendichte ist hier stets sehr hoch. Wie zur Bestätigung sitzt heute in einer Ecke zufällig Erika Steinbach (79), sonst ist es fast leer.