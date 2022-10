Feldmann-Prozess beginnt : „Peter, wir brauchen deine Hilfe“

Mit der Verlesung der Anklageschrift und einem Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter hat am Dienstag der Korruptionsprozess gegen den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Landgericht Frankfurt begonnen. Das Verfahren ist Teil des Skandals um die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Frankfurt und Wiesbaden, in dem es um überhöhte Gehälter, teure Dienstwagen, Scheinanstellungen und mutmaßliche Betrügereien mit nicht erbrachten Leistungen geht. Mehrere Staatsanwaltschaften in Hessen ermitteln unter anderem gegen frühere Verantwortliche der AWO.

Feldmann, der seit 2012 im Amt ist und früher bei der AWO tätig war, muss sich nun als erstes Stadtoberhaupt der Finanzmetropole in einem Strafprozess verantworten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft ihm in der Anklageschrift Vorteilsannahme vor: Im Jahr 2014 soll seine damalige Lebensgefährtin und heutige Ehefrau bei einem gemeinsamen Abendessen mit AWO-Verantwortlichen aufgrund seiner Stellung als Stadtoberhaupt die Zusage für eine Stelle als Leiterin einer AWO-Kita bekommen haben.

Sie soll ein übertarifliches Gehalt und einen Dienstwagen bekommen haben, ohne dass es dafür einen sachlichen Grund gab. Feldmann habe erkannt, dass die Zusage für die Leitungsposition auf seine Stellung als Oberbürgermeister zurückgehe und mit der Erwartung verbunden sei, dass er die Interessen der Wohlfahrtsorganisation bei seiner Amtsausübung wohlwollend berücksichtigen werde, trugen die Staatsanwälte am Dienstag vor.

Außerdem soll die AWO Feldmann im Jahr 2018 im Wahlkampf um das Oberbürgermeisteramt unterstützt haben, indem sie Spenden für ihn einwarb. Feldmann sei über den Stand informiert worden und habe sich bedankt. Auch hier sei stillschweigendes Übereinkommen gewesen, dass der Oberbürgermeister sich im Gegenzug für die Interessen der AWO einsetzen werde. Dies habe er in der Folge auch getan, insbesondere in der Auseinandersetzung zwischen Stadt und AWO um den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften. Die Anklageschrift zitiert als Beleg Nachrichten, in denen es unter anderem heißt: „Peter, wir brauchen deine Hilfe“, „Quid pro Quo!“ oder „Wir bauen auf dich“.



Feldmann selbst äußerte am Dienstag nur den Satz, er wünsche sich eine „faire und unvoreingenommene Klärung“. Sein Verteidiger kündigte für den nächsten Verhandlungstag eine ausführliche Einlassung an. Feldmanns inzwischen von ihm getrennt lebende Ehefrau und der ehemalige Geschäftsführer der Frankfurter AWO, Jürgen Richter, waren ursprünglich für den nächsten Verhandlungstag als Zeugen geladen.

Beide haben jedoch angekündigt, sich aufgrund der sie selbst betreffenden Ermittlungsverfahren nicht äußern zu wollen. Weiter auf der Ladungsliste steht allerdings Richters Ehefrau Hannelore, die Geschäftsführerin in Wiesbaden und Sonderbeauftragte für Frankfurt war und gegen die ebenfalls ermittelt wird.

Bekannt wurde am Dienstag zudem, dass Feldmanns Verteidiger bereits außerhalb der Hauptverhandlung einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter gestellt haben. Sie begründen dies damit, dass die Ehefrau des Richters Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft ist. Die Presseaktivitäten könnten in den Augen der Rechtsanwälte aufgrund ihrer möglichen Folgen für Feldmann Auswirkungen auf die Strafzumessung haben, weshalb der Vorsitzende dann auch über die Pressearbeit seiner eigenen Ehefrau zu befinden habe.