Frankfurter Oberbürgermeister : Feldmann bezeichnet Vorwürfe als „haltlos und maßlos“

Peter Feldmann äußert sich zur Anklage im Zusammenhang mit dem AWO-Skandal: Der des Vorwurfs der Vorteilsannahme bezichtigte Frankfurter Oberbürgermeister will sich nicht „verstecken“. Bei Auftritten will der SPD-Politiker aber „Augenmaß“ walten lassen.

Der von der Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme im Zusammenhang mit dem AWO-Skandal angeklagte Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat die Vorwürfe gegen ihn am Dienstag als „haltlos und maßlos“ bezeichnet. „Daran hat sich auch durch die zwischenzeitlichen Äußerungen der Staatsanwaltschaft nichts geändert“, teilte Feldmann, der auf einer Reise mit einer Wirtschaftsdelegation in Singapur weilt, schriftlich mit. Er vertraue aber auf die Unabhängigkeit der Gerichte und sei „fest davon überzeugt, dass meine Unschuld bewiesen wird“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Feldmann kündigte an, sich nicht zu „verstecken“, bei öffentlichkeitswirksamen Auftritten und Veranstaltungen wolle er aber „Augenmaß walten lassen“. Weiter schreibt der Frankfurter Oberbürgermeister: „Die Anliegen, die dort ihren Ausdruck finden, dürfen nicht durch die gegenwärtige Situation überlagert werden.“ Als Begründung für diese Vorgehensweise schrieb Feldmann, das Wohl der Stadt stehe für ihn über allem.

FDP fordert sofortigen Rücktritt

Nur weil er sich nicht zu Details äußere, bedeute das nicht, „dass ich etwas zu verbergen habe“, sagte Feldmann. Es geschehe aus Respekt vor dem Verfahren. „Es ist mir schlicht untersagt, aus mir vorliegenden Akten zu zitieren.“

Aus der Frankfurter Stadtpolitik waren Forderungen laut geworden, der Oberbürgermeister müsse sein Amt ruhen lassen. Als erste Partei der Vierer-Koalition im Römer aus Grünen, SPD, FDP und Volt hatte die FDP am Montagabend den sofortigen Rücktritt Feldmanns gefordert. Der frühere Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Otto verlangte auf einer Mitgliederversammlung sogar, Feldmann müsse „so schnell wie möglich das Feld räumen, um weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden“. Eine deutliche Mehrheit stimmte auf der Versammlung für die Forderung nach einem sofortigen Rücktritt.