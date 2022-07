Aktualisiert am

Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann kündigt Rücktritt an

Ende Januar 2023 : Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann kündigt Rücktritt an

Peter Feldmann (SPD) kündigt nach zehn Jahren Amtszeit den freiwilligen Amtsverzicht für Ende Januar an. Das unter Korruptionsverdacht stehende Stadtoberhaupt wolle der Stadt damit ein teures Abwahlverfahren ersparen.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat soeben in einer persönlichen Erklärung angekündigt, dass er seine Amtszeit Ende Januar 2023 beenden wolle. Damit „will ich der Stadt Frankfurt ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen“, teilte das Stadtoberhaupt mit. Er werde damit nach zehnjähriger Amtszeit seine Arbeit zu einem ordentlichen Abschluss bringen. „Ich werde ein geordnetes Haus übergeben.“

Der 63 Jahre alte Sozialdemokrat hatte sein Amt zum 1. Juli 2012 angetreten. Im Frühjahr 2018 war er von den Frankfurtern im Amt bestätigt worden. Im Frühjahr 2018 wurden staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn im Zusammenhang mit der AWO-Affäre bekannt. Feldmanns Frau soll als Leiterin einer Awo-Kita „ohne sachlichen Grund“ ein übertarifliches Gehalt bezogen haben, wie es hieß. Zudem habe die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Feldmann im Wahlkampf 2018 durch Einwerbung von Spenden unterstützt.

Unangemessener Spruch und fremder Pokal

Ende Mai dieses Jahres hatte dann das Landgericht Frankfurt die Erhebung der Anklage wegen des Korruptionsverdachts zugelassen. Damit muss sich das Frankfurter Stadtoberhaupt in den nächsten Monaten vor Gericht verantworten. Feldmann bestreitet die Vorwürfe. Er gab sich trotz immer lauterer Rückzugsforderungen unbeirrt und blieb weiter im Amt, doch der Druck wurde zuletzt immer größer.

Mehr zum Thema 1/

Zuletzt hatte der OB mehrfach Kopfschütteln ausgelöst. So tauchte ein Video mit einem sexistischen Spruch von Feldmann auf. Zudem sorgte das Stadtoberhaupt auf der Feier zum Europapokalsieg von Eintracht Frankfurt im Römer unter anderem für Irritationen, als er Eintracht-Kapitän Sebastian Rode und Trainer Oliver Glasner den Pokal aus der Hand nahm, um damit in Richtung Kaisersaal vorwegzuschreiten, was von vielen als egoistisch und selbstgefällig bewertet wurde.

Feldmann selbst bedauerte sein Auftreten bei der Party, und auch für seinen Spruch im Flieger entschuldigte er sich. Der Fußball-Bundesligist ließ Feldmann derweil wissen, dass das Stadtoberhaupt im Stadion nicht mehr willkommen sei.

Die Bürger hätten ihn abwählen müssen

Da Feldmann direkt gewählt ist, hätten ihn die Bürger aus dem Amt wählen müssen, wenn er das Amt nicht freiwillig aufgibt. Nach der Hessischen Gemeindeordnung wäre das der Fall, wenn sich dafür eine Mehrheit der gültigen Stimmen findet. Diese Mehrheit läge bei mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten. Die Hürde gilt gemeinhin besonders in großen Städten mit üblicherweise sehr geringen Wahlbeteiligungen bei kommunalen Urnengängen als hoch.

Die Kosten für eine Abwahl werden auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Feldmann, dessen Amtszeit erst 2024 regulär endet, erspart den Bürgern mit einem freiwilligen Rückzug nicht nur viel organisatorischen Aufwand, sondern auch hohe Kosten.