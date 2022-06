Römerkoalition gegen Feldmann : Der letzte Versuch im Guten

Aktualisiert am

Die Koalition im Römer bringt einen „Misstrauensantrag“ ins Stadtparlament ein. Sie will Oberbürgermeister Peter Feldmann endgültig zum Rücktritt auffordern.

Oberbürgermeister Peter Feldmann genießt kein Vertrauen mehr.“ So titelt die Römerkoalition einen Antrag, den die Fraktionen von Grünen, SPD, FDP und Volt am Mittwochabend getrennt voneinander beschlossen haben und noch eilig als dringlich auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag setzen wollen. Die Koalition hofft, dass eine breite Mehrheit dem Antrag zustimmt und damit dem SPD-Oberbürgermeister endgültig deutlich gemacht wird, dass das Stadtparlament ihm nicht mehr „das erforderliche Vertrauen für die weitere Amtsführung“ entgegenbringt. Nach den Worten von SPD-Fraktionschefin Ursula Busch bietet die Koalition Feldmann damit „noch einmal die Möglichkeit des selbstbestimmten Rücktritts an.“

Zum letzten Mal – denn der „Misstrauensantrag“ enthält auch ein Ultimatum für den Oberbürgermeister. Sollte Feldmann nicht wie im Antrag gefordert „mit sofortiger Wirkung sein Amt zur Verfügung stellen“, werde die Koalition in der Plenarsitzung am 14. Juli das Abwahlverfahren einleiten, heißt es im Antrag. „Für uns bleibt die Abwahl die Ultima Ratio“, sagt Busch. Ein solches Verfahren gegen einen SPD-Oberbürgermeister einzuleiten „fällt niemandem in der SPD-Fraktion leicht“. Die Mitglieder hätten sich bei ihrer Sitzung am Mittwoch aber darauf verständigt, dass, sollte der „Misstrauensantrag“ eine breite Mehrheit finden und Feldmann darauf nicht reagieren, dann der nächsten Schritt zur Abwahl gegangen werden müsse.

Bei der fraktionsinternen Diskussion war auch Feldmann selbst anwesend. Er habe mitdiskutiert, heißt es. Für Busch ist dies ein Zeichen für die demokratische Diskussionskultur ihrer Partei. In der SPD sei es üblich, dass man „sich die Dinge direkt ins Gesicht sagt“. Die Erwartung, dass es deshalb hitzig und emotional zugegangen sei, hat sich dem Vernehmen nach nicht erfüllt. Es habe einen „ruhigen, klaren, respektvollen Umgang in der Diskussion gegeben“, so Busch.

Abwahlantrag soll verhindert werden

Dieser „Misstrauensantrag“ ist auch nach Auffassung der Grünen „der letzte Versuch“, Feldmann zu bewegen, sein Amt aufzugeben. Schließlich hatte das Landgericht an diesem Montag die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den Oberbürgermeister zugelassen. Er wird sich wegen Vorwurfs der Vorteilsannahme im Zusammenhang mit dem AWO-Skandal vor Gericht verantworten müssen. Im „Misstrauensantrag“ wirft die Koalition ihm zudem „Fehlverhalten“ vor, das mehr als deutlich gemacht habe, „dass Peter Feldmann offenkundig nicht in der Lage ist, sein Amt weiter angemessen auszuüben“.

Nach Auffassung der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Tina Zapf-Rodríguez und Dimitrios Bakakis hat Feldmann „inzwischen das Vertrauen der Bevölkerung und des Stadtparlaments endgültig verloren“. Noch weigere sich das Stadtoberhaupt, die Konsequenzen aus der Anklageerhebung und seinem Fehlverhalten zu ziehen. Die Grünen sähen sich deshalb gezwungen, als Koalitionspartner den „Misstrauensantrag“ zu stellen.

Ziel ist es nach Angaben von Bakakis, den Abwahlantrag zu verhindern. Denn „der ist riskant, destruktiv und teuer“, so der Grünen-Politiker. „Das wollen wir der Stadt ersparen“, und das sollte auch Feldmann den Frankfurtern ersparen. Der Gemeindewahlleiter der Stadt, Tarkan Akman, hatte der F.A.Z. bestätigt, dass die Kosten für ein Abwahlverfahren auf 1,6 Millionen Euro geschätzt werden.

„Riskant und destruktiv“ ist das Abwahlverfahren nach Auffassung von Bakakis deshalb, weil es nicht in der Hand des Stadtparlaments liegt, den zweimal von den Frankfurtern bestätigten Oberbürgermeister abzuwählen. „Wir können den Wunsch zur Abwahl nur der Bevölkerung vorlegen“, so Bakakis.

„Kommunalpolitik von ihrer hässlichsten Seite“

Im ersten Schritt muss der Abwahlantrag zur Einbringung ins Stadtparlament von mindestens der Hälfte der Stadtverordneten unterzeichnet werden. Für die Abstimmung selbst ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Anschließend muss gemäß dem Kommunalwahlgesetz die Abstimmung der Bürger über die Zukunft Feldmanns in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten nach der Entscheidung der Stadtverordneten stattfinden. Sollten sie sich am 14. Juli dafür aussprechen, müsste die Abwahl zwischen dem 14. Oktober und dem 13. Januar stattfinden. In diesen Zeitraum fallen die Herbstferien vom 24. bis zum 29. Oktober und die Weihnachtsferien vom 22. Dezember bis zum 7. Januar, damit reduziert sich die Zahl der infrage kommenden Sonntage schon deutlich.

Vor allem müssten nach der Gemeindeordnung von allen Wahlberechtigten 30 Prozent für die Abwahl Feldmanns stimmen, das wären rund 154.000 Frankfurter. Das ist eine hohe Hürde, denn an der Oberbürgermeisterwahl 2018 hatten sich insgesamt nur knapp 38 Prozent der Wähler beteiligt und an der Stichwahl sogar nur 30 Prozent.

Für die Koalitionspolitiker im Römer bedeutet dies, dass „wir über Wochen und Monaten eine Negativ-Kampagne gegen Oberbürgermeister Feldmann führen müssen. Das ist nur destruktiv“, sagt Grünen-Chef Bakakis. Denn mit so einer Kampagne „zeigt sich Kommunalpolitik von ihrer hässlichsten Seite“.