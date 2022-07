Frankfurter Oberbürgermeister : Feldmann hinterlegt Rücktrittsgesuch „kommende Woche“

Aktualisiert am

„Ich liebe diesen Job“: Der Frankfurter Oberbürgermeister äußert sich zu seiner Rücktrittsankündigung für den 31. Januar. Er betont, dass man nur „ganz oder gar nicht Oberbürgermeister“ sein könne. Den Antrag will er kommende Woche beim Notar hinterlegen..

„Ich liebe den Job“: Peter Feldmann während der Pressekonferenz am Freitag. Bild: Lucas Bäuml

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bleibt dabei: Er will erst am 31. Januar 2023 aus dem Amt scheiden. „Ich verlasse nicht fluchtartig die Verwaltung, nur weil es zu schwer geworden ist“, sagte er am Freitag auf einer Pressekonferenz. Auf welchem Weg er sein Amt aufgibt, ob über einen eigenen Antrag auf Ruhestand aus besonderen Gründen oder durch die Abwahl der Stadtverordneten, ließ er offen.

In beiden Fällen müssen die Stadtverordneten mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Bei einer Abwahl, die dann im Januar erfolgen müsste, will Feldmann den Parlamentsbeschluss annehmen. Damit wäre die sonst vom Gesetz geforderte zusätzliche Abwahl durch die Bürger nicht nötig.

„Das ist keine unsichtbare Tinte“

Angesichts des Misstrauens der Fraktionen, ob er diesen Weg auch tatsächlich geht, zeigte der Oberbürgermeister zwei entsprechenden Schreiben, die er nächste Woche bei einem Notar hinterlegen werde. Damit ist aus seiner Sicht garantiert, dass er im Januar entweder den Antrag auf Ruhestand stellt oder die Abwahl akzeptiert. „Glauben Sie mir, das ist keine unsichtbare Tinte“, scherzte er auf Fragen nach der Verbindlichkeit. „Damit haben auch die größten Skeptiker Sicherheit, dass ich es ernst meine.“ Sein am Dienstag verkündeter Beschluss, sich nun doch vom Amt zurückzuziehen, habe er auf der Vietnamreise mit der Distanz aus Ausland gefasst.

Ob es so kommt wie von Feldmann geplant, ist dennoch offen. Die Fraktionen wollen darüber erst noch untereinander und dann mit ihm sprechen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Nils Kößler äußerte sich anschließend skeptisch. „Unwiderruflich ist ein solches Anwaltsschreiben nicht.“ Das sei nur ein Beschluss des Parlaments. Selbst wenn der Oberbürgermeister seinen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand bei der Stadtverordnetenvorsteherin hinterlege, könne er ihn zurückziehen.

FDP-Fraktionschef Yanki Pürsün hält daher zumindest eine weitere Zusicherung Feldmanns erforderlich, auf das Widerrufsrecht zu verzichten. „Ich traue ihm seit heute den Rückzug vom Rückzug weniger zu als am Dienstag“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Dimitrios Bakakis. „Aber eigentlich wollen wir, das er sofort zurücktritt.“

„Ganz oder gar nicht“

Feldmann sagte zur weiteren Arbeit als Stadtoberhaupt, er werde weiterhin weniger öffentlich auftreten, verwies aber darauf, dass er Pflichten habe und diese erfüllen werde. Vor allem Termine zum Gedenken an nationalsozialistische Verbrechen blieben ihm ein Herzensanliegen.

Man ist Oberbürgermeister ganz oder gar nicht“, sagte er und betonte, wie sehr er „den Job liebe“. Er zog einige Minuten lang Bilanz und schrieb sich sozialpolitische Erfolge auf die Fahnen, beispielsweise, dass er dazu beigetragen habe, einkommensschwache Familien entlastet habe durch den Erlass von Kita-Gebühren, freien Eintritt in Bäder oder den Zoo.

Am Dienstag hatte Feldmann seinen Rückzug angekündigt. „Damit möchte ich der Stadt Frankfurt ein quälendes und teures Abwahlverfahren ersparen - und die Gelegenheit nutzen, meine Amtsgeschäfte nach nunmehr über zehn Jahren zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen. Ich werde ein geordnetes Haus übergeben“, erklärte er.

Am 18. Oktober beginnt vor dem Landgericht Frankfurt ein Prozess gegen Feldmann. Er ist der Vorteilsnahme angeklagt. Feldmann war erstmals 2012 zum Oberbürgermeister gewählt und 2018 für weitere sechs Jahre in seinem Amt bestätigt worden.

Im Rahmen der Pressekonferenz behauptete Feldmann, „nicht einmal ausgerechnet“ zu haben, wie er künftig finanziell gestellt sei und betonte, fest überzeugt zu sein, nicht korrupt und schuldig im Sinne der Anklage zu sein.

Ministerpräsident Boris Rhein begrüßte derweil in einem Interview die Rücktrittsankündigung jenes Mannes, der sich einst gegen Rhein durchgesetzt hatte, mit den Worten, Hessens größte Stadt habe eine bessere Führung verdient.