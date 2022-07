Frankfurter Oberbürgermeister : Feldmann nennt nur noch die Abwahl

Abwahl oder Antrag auf Ruhestand hat der Frankfurter Oberbürgermeister am Freitag genannt, um im Januar aus dem Amt zu scheiden. Am Montag ist nur eine Variante geblieben.

Von den zwei Wegen aus dem Amt, die Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Freitag vorgestellt hatte, ist am Montag nur noch einer geblieben. Er werde sich Mitte Januar 2023 von den Stadtverordneten abwählen lassen, steht auf der Seite „Transparentes Stadtoberhaupt“ des städtischen Internetauftritts in einer „Aktuellen Ankündigung“. Und er werde diese Abwahl unwiderruflich annehmen. Dann wäre keine zusätzliche Entscheidung durch die Bürger nötig.

Von einem Antrag auf Ruhestand nach Paragraph 76 a der Gemeindeordnung, von dem Feldmann am Freitag gesprochen hatte, ist nicht mehr die Rede. Auch diese Variante hatte er in einem Brief an einen Notar hinterlegen wollen. Am Montag hat Feldmann mit den Vorsitzenden der vier Koalitionsfraktionen Grüne, SPD, FDP und Volt gesprochen. Dabei sei der Oberbürgermeister von den Fraktionen gebeten worden, sich auf eine Variante zu beschränken, teilte sein Sprecher auf Anfrage mit. „Er hat sich deshalb dafür entschieden, eine Abwahl durch die Stadtverordnetenversammlung im Januar zu akzeptieren und den Antrag auf vorzeitigen Ruhestand nicht mehr in Erwägung zu ziehen.“ Die Abwahl sei ein übliches Verfahren, das nach der Kommunalwahl auch bei den Dezernenten der CDU angewandt worden sei.

Abwahlantrag noch auf Tagesordnung

Aus Koalitionskreisen hieß es, man habe zwar eine Präzisierung der Aussagen vom Freitag gefordert. Dass ein Antrag auf Ruhestand dabei keine Rolle mehr spielen soll, hat die Teilnehmer aber offenbar überrascht. Auf jeden Fall wäre eine Sondersitzung der Stadtverordneten erforderlich, denn eine reguläre ist im Januar nicht vorgesehen. Am Termin 31. Januar, um aus dem Amt zu scheiden, hält Feldmann fest.

Der Antrag, den Oberbürgermeister abzuwählen, steht damit weiter auf der Tagesordnung der Sitzung an diesem Donnerstag. Ob ihn die Stadtverordneten doch noch zurückziehen, wird sich voraussichtlich erst kurz vorher am Donnerstag entscheiden. Bis dahin werden sich die Koalitionsfraktionen am Mittwochabend beraten haben. In ihre Überlegungen müssen sie auch die oppositionelle CDU einbeziehen. Ihre Stimmen sind nötig, um die erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Abwahl im Stadtparlament zu erreichen.

Das Stadtverordnetenbüro hat darauf hingewiesen, dass am Donnerstag bei einer Beratung über den Abwahlantrag die Tonübertragung abgeschaltet wird. Wie bei Personal­debatten üblich, müsste Feldmann als Betroffener den Saal verlassen, und er soll dann auch nicht die Möglichkeit ha­ben, die Aussprache über das Internet zu verfolgen. Die Entscheidung könnte viele enttäuschen, die der Sitzung so zuhören wollen. Denn die Diskussion um den Oberbürgermeister hat sich als Quotenrenner erwiesen.

In dieser Wahl­periode wurde die Mithörmöglichkeit durchschnittlich 365-mal je Sitzung an­ge­klickt, in der Wahlperiode davor wa­ren es 210 Klicks. Bei der Sitzung An­fang Juni hingegen, in der das Stadtparlament Feldmann zum Rücktritt aufgefordert hat, wurden 1200 Aufrufe gezählt.