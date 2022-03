Frankfurter Oberbürgermeister : „Peter Feldmann hat fertig“

Aktualisiert am

Die Frankfurter Liberalen fordern den sofortigen Rücktritt von Frankfurts Oberbürgermeister. Das haben sie am Montagabend bei einer Mitgliederversammlung mit überwältigender Mehrheit beschlossen.

Als erste Partei der Frankfurter Stadtregierung hat jetzt die FDP den sofortigen Rücktritt von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) gefordert. „Er muss so schnell wie möglich das Feld räumen, um weiteren Schaden von der Stadt abzuwenden“, sagte das langjährige FDP-Mitglied und frühere Bundestagsabgeordnete Hans-Joachim Otto: „Feldmann hat fertig.“ Er stehe nicht mehr für die Zukunft dieser Stadt, sondern sei ein Mann der Vergangenheit: „Er ist ein Untoter“. Bei einer Mitgliederversammlung am Montagabend, an der rund 100 Frankfurter Liberale teilgenommen haben, stimmte die überwältigende Mehrheit für die Forderung nach einem sofortigen Rücktritt.

Dies sei eine politische Bewertung der Ereignisse der vergangenen Woche, in der die Staatsanwaltschaft Anklage wegen des Verdachts der Vorteilsnahme im Zusammenhang mit der AWO-Affäre gegen das Stadtoberhaupt erhoben habe, ergänzte Parteichef Thorsten Lieb. „Wir wissen um den Rechtsstaat“, sagte Lieb weiter, und damit um die Tatsache, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gelte. Doch eine solche Anklage „fällt nicht vom Himmel“. Und der Verdacht der Vorteilsnahme, der Korruption, sei nicht irgendetwas. Es sei für einen Politiker fast kein heftigerer Vorwurf denkbar.

„Nicht mehr hinnehmbar“

Lieb verwies darauf, dass die FDP unmittelbar nach Bekanntwerden der Anklageerhebung deutlich gemacht habe, dass dies für Feldmann insofern Konsequenzen haben müsse, dass er nicht weiter business as usual betreiben könne. Die Liberalen – wie später auch die anderen Parteien des Vierer-Bündnisses im Römer – hatten das Stadtoberhaupt aufgefordert, auf öffentliche Auftritte zu verzichten. Feldmann habe aber stattdessen mit abfälligen Bemerkungen über das Handeln der Staatsanwaltschaft den Respekt gegenüber dem Rechtsstaat vermissen lassen und mit seiner am Freitag angetretenen Delegationsreise nach Singapur auch die Interesse der Stadt und des Stadtparlaments missachtet.

Für Lieb ist Feldmanns Agieren „nicht mehr hinnehmbar“. Er forderte den Oberbürgermeister auf: „Nehmen Sie Rücksicht auf die Stadt.“ Der Fraktionschef der Liberalen im Römer, Yanki Pürsün, ergänzte: Er gehe davon aus, dass im Jahr 2024, wenn die zweite Amtszeit des Oberbürgermeisters ende, Feldmann nicht mehr als Kandidat für die SPD antrete.

Für Hans-Joachim Otto ist darüber hinaus maßgeblich, dass es Feldmann „über viele Jahre“ nicht gelungen sei, die Vorwürfe gegen seine Person zu zerstreuen. Die AWO-Affäre war im Spätherbst 2019 bekannt geworden. Die Einschätzung und Beurteilung der Staatsanwaltschaft, gegen das Stadtoberhaupt sei ein „politischer Fakt“ und darauf reagiere die FDP. Feldmann solle, wenn er mit Blick auf seine Versorgungsansprüche nicht zurücktreten wolle, doch wenigstens die Option nutzen, die ihm die Hessische Gemeindeordnung biete und den vorgezogenen Ruhestand beantragen. Nicht ohne Grund werde diese Regelung als „Flucht nach vorne“ bezeichnet.