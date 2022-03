Anklage gegen Feldmann : „Stillschweigend“ mit Fragezeichen

In der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft zur Anklage gegen Peter Feldmann steht in der Überschrift das Wort „Korruptionsverdacht“. Die Korruption steckt in Paragraph 331 des Strafgesetzbuches, der Vorteilsannahme. Ihr macht sich ein Amtsträger schuldig, der, was der Gesetzgeber verhindern will, für seine Dienstausübung einen Vorteil annimmt. Der sich dafür beschenken oder bezahlen lässt oder sonstige Vorteile dafür in Anspruch nimmt, dass er bestimmte Dinge tut, die mit dem Amt zusammenhängen.

Im Fall des Frankfurter Oberbürgermeisters schien halbwegs klar zu sein, welchen Vorteil er bekommen haben soll: ein überhöhtes Gehalt und einen Dienstwagen für seine Frau. Diesen Teil des Vorwurfs hat die Staatsanwaltschaft nun offiziell gemacht. Sie hat aber auch gezeigt, dass noch mehr dahinterstecken soll. Dass die Verstrickungen tiefer reichen könnten und dass Feldmann möglicherweise einen weiteren Vorteil genoss, indem die AWO im Wahlkampf für ihn den Geldeintreiber spielte. Ob das tatsächlich so war, wird das Landgericht überprüfen müssen. Die größte Aufgabe wird sein, dann zu analysieren, ob Feldmann im Gegenzug, wie die Anklage ihm vorwirft, wohlwollend die Interessen der AWO „berücksichtigte“.