Paulskirchenjubiläen seit 1848 : Die Sehnsucht nach Großdeutschland

Versailles, Spiegelsaal des Schlosses, 18. Januar 1871. Ein epochaler Tag in der deutschen Geschichte. Der preußische König Wilhelm I. wird von den deutschen Fürsten, an ihrer Spitze Otto von Bismarck, zum Kaiser des neuen Deutschen Reiches proklamiert. Bismarck trägt den Text der Proklamation vor: „Wir übernehmen die kaiserliche Würde in dem Bewußtsein der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reiches und seiner Glieder zu schützen, den Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit Deutschlands, gestützt auf die geeinte Kraft seines Volkes, zu verteidigen. Wir nehmen sie an in der Hoffnung, daß dem deutschen Volk vergönnt sein wird, den Lohn seiner heißen und opfermutigen Kämpfe in dauerndem Frieden und innerhalb der Grenzen zu genießen, welche dem Vaterlande die seit Jahrhunderten entbehrte Sicherung gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren. Uns aber und unseren Nachfolgern an der Kai­serkrone wolle Gott verleihen, allezeit Mehrer des Deutschen Reiches zu sein, nicht an kriegerischen Eroberungen, sondern an Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Ordnung.“ Mit einem drei­fachen „Hoch“ bekräftigen die Fürsten den feierlichen Akt.

Sie wollten ein „Großdeutschland“

Eine historische Kuriosität – wie so vieles in der so komplizierten, schwie­rigen deutschen Geschichte. Nach 22 Jahren ein verspäteter Triumph der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche, deren Bemühungen, Deutsch­land eine einheitliche Verfassung mit demokratischen Strukturen zu geben, 1849 kläglich gescheitert waren. Nicht zuletzt am massiven Widerstand Preußens. Und nun gab es das „Kleindeutschland“ unter preußischer Führung. Diese Lösung hatte die Mehrheit der Parlamentarier in der Paulskirche gar nicht angestrebt, als sie über den territorialen Zuschnitt des neuen deutschen Nationalstaats berieten. Ein „Großdeutschland“ wollten sie gestalten, also unter Einbeziehung der deutsch-österreichischen Länder, mithin ohne die nichtdeutschen Gebiete der großen Habsburgermonarchie. Teilung hätte das jedoch faktisch bedeutet, letztlich die Zerschlagung des Vielvölkerreichs. Wien machte folglich massiv Front gegen Frankfurt, pochte auf den Fortbestand der historisch gewachsenen Einheit seines Imperiums.