Am 18. Mai 1948 – genau einhundert Jahre nach der Eröffnung der ersten deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche – wurde das 1944 ausgebrannte und inzwischen in schlichterer Form wieder errichtete Gotteshaus abermals geweiht. Im 97 Meter hohen Turm läuteten von acht Uhr an eine Viertelstunde lang sechs Glocken. Anschließend begann, erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg, das Große Stadtgeläute, in das sie einstimmten.

Die älteste, die 1830 gegossene, etwa 2000 Kilogramm schwere Christusglocke, hatte schon 1848 das Paulskirchen-Parlament begrüßt. Die anderen fünf Glocken dagegen waren erst wenige Monate zuvor angefertigt worden: ein Quartett kleinerer Bronzeinstrumente mit Namen Gerechtigkeits-, Friedens-, Freuden- und Dankesglocke, als Stiftung der Evangelischen Kirche Thüringens in Apolda gegossen, und die Größte des halben Dutzends Paulskirchen-Glocken, die von den Handwerkskammern der britischen Besatzungszone gestiftete Jahrhundertglocke, die aus der Werkstatt des Bochumer Vereins für Gussstahlfabrikation kam.

Symbol für Freiheit und Demokratie

Von Montag an kann diese zentnerschwere Stahlglocke von gut zwei Meter Durchmesser vor der Paulskirche besichtigt werden. Neben ihr wird dann, wie ein Sprecher der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main sagt, eine Stele mit detaillierten Informationen unter anderem über die zehn Handwerker, die 1848 Abgeordnete der deutschen Nationalversammlung waren, und über das Geläute der Paulskirche von 1948 stehen.

Zu den Informationen gehört auch ein Text der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, in dem es heißt: „Die fünf Glocken, insbesondere die Jahrhundertglocke, stehen für einen für möglich gehaltenen gesamtdeutschen, demokratischen Neubeginn nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und den beispiellosen Verbrechen im Nationalsozialismus.“ Das gemeinsame Ausstellungsprojekt der städtischen Tourismus und Congress GmbH, des Historischen Museums und der Handwerkskammer weist der Jahrhundertglocke ihre lange vergessene Rolle zu: als Symbol für Freiheit und Demokratie.

Um diese einzigartige Zeitzeugin dem Publikum auf Augenhöhe präsentieren zu können, musste sie jedoch nicht vom Turm der Paulskirche herabgeholt werden. Denn dort hing die monumentale Stahlglocke, deren Schlagton beim Kontra-As und damit nur vier Halbtöne über der zum Domgeläute gehörenden Gloriosa liegt, nur bis 1987. Im Jahr zuvor hatte der Magistrat die Sanierung der Paulskirche beschlossen, bei der auch der stählerne Glockenstuhl der Nachkriegsjahre durch eine 88 Stufen zählende Holzkonstruktion ersetzt wurde.

Und die Jahrhundertglocke kam zusammen mit dem Bronzequartett aus Apolda ins Historische Museum. Verstummt war sie allerdings schon Jahre zuvor. „In den Siebzigerjahren wurde sie wegen ausgeschlagener Lager stillgelegt“, berichtet Markus Häfner, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Stadtgeschichte. Zuletzt stand sie, wie Frank Berger, Kurator des Historischen Museums, sagt, auf einem Außengelände seines Hauses an der Borsigallee. Nun wird sie erstmals seit ihrer Abnahme wieder der Öffentlichkeit präsentiert.

Nach Ende des Nazifaschismus: Wichtiges Denkmal des Kunstwollens

Gestaltet wurde die Jahrhundertglocke von dem Bildhauer Paul Egon Schiffers (1903 bis 1987), einem Schüler von Richard Scheibe (1879 bis 1964), der von 1925 bis 1933 die Städelschule leitete und am Wiederaufbau der Paulskirche beteiligt war. Die in Versalien aus der Gusshaut herausgehobene Inschrift unter den Jahreszahlen „1848 – 1948“ lautet: „Das Rad des Gesetzes dreh sich / ohn Unterlass – greif nicht hin / ein in die Speichen“.

Und unten, auf dem Schlagring, ist zu lesen: „+ Wir gehören einem Volke an und die Stämme sind verschmolzen + Präsident H. V. Gagern.“ Ganz zu Recht hat der Archivoberrat und ehemalige Leiter des Deutschen Glockenmuseums auf Burg Greifenstein nordwestlich von Wetzlar, Konrad Bund, diesen Klangkörper mit seiner „Dialektik von Neubeginn und Kontinuität“ einmal als „nicht unwichtiges Denkmal des Kunstwollens der Zeit unmittelbar nach dem Ende der Herrschaft des Nazifaschismus“ bezeichnet.

„Eine resonanzarme und tonlich unsaubere Fehlkonstruktion“

Dass die Jahrhundertglocke nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten 1991 nicht wieder an ihrer Tellerkrone im Turm der Paulskirche aufgehängt wurde, hatte mehrere Gründe. Zum einen handelt es sich, wie Bund in mehreren Veröffentlichungen geurteilt hat, um „eine resonanzarme und tonlich unsaubere Fehlkonstruktion, die nicht mehr als Musikinstrument, sondern allenfalls als Lärmerzeuger taugt“.

Ihren Klang hat der ausgewiesene Glockenexperte als „abrupt-gellend und schreckhaft-brutal“ beschrieben, den inneren Tonaufbau als „völlig verfehlt“. Auch das 1948 in Thüringen gegossene Bronzequartett, das Bund zufolge „aus zeitbedingtem Materialmangel mit extrem leichten Rippen und aus einer offenbar sehr zinnarmen Bronze gegossen“ worden war, hielt der musikalischen Prüfung nicht stand und blieb im Museum.

Mehr zum Thema 1/

Zum anderen war inzwischen festgestellt worden, dass von den Glocken, die 1848 die Nationalversammlung eingeläutet hatten, nicht nur die Christusglocke den Zweiten Weltkrieg überstanden hatte, sondern auch die ebenfalls 1830 gegossene Dankesglocke und sogar die Barfüßerglocke aus dem Jahr 1685. Ergänzt von drei 1987 angefertigten In­strumenten – der Luther- und der Stadtglocke sowie der Bürgerglocke, die bis heute das Vorwort zum Großen Stadtgeläute „spricht“ – gehören noch zwei der historischen Glocken zum sechsstimmigen Geläute der Paulskirche. Die 1997 herabgestürzte Christusglocke wurde im Folgejahr durch einen Neuguss ersetzt.

Das Gastspiel der Jahrhundertglocke neben ihrer einstigen Wirkungsstätte dauert bis zum 22. Mai. Anschließend wird dieses Freiheitssymbol dem Vernehmen nach eine kleine Deutschland-Tournee unternehmen.