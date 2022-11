Gestaltung der Paulskirche : Ein Wimmelbuch der Demokratie

Der F.A.Z. gebührt Dank dafür, dass sie die Frage, wie das Jubiläum „175 Jahre Paulskirchenparlament“ gestaltet werden soll, ausführlich behandelt. Ich war überrascht, dass es dabei auch darum geht, ob das Rondell-Wandgemälde von Johannes Grützke „Zug der Volksvertreter“ an seinem jetzigen Standort in der Wandelhalle im Erdgeschoss der Paulskirche richtig platziert ist. Stadtrat Bernd Heidenreich hat dies in einem Interview mit der F.A.Z. in Frage gestellt – das Gemälde lenke den Besucher ab, entspreche nicht dem Willen des Architekten und verzerre die Geschichte. Dem hat die frühere Stadtverordnetenvorsteherin Bernadette Weyland in der F.A.Z. widersprochen. Neben Ausführungen zu Darstellung und Stil von Grützke schreibt sie, das Gemälde sei nach der Wiedervereinigung entstanden, es sei Ausdruck des geeinten Deutschlands und weise als Darstellung des Kreislaufs der Geschichte zurück auf den Gedanken der Nationalversammlung und eines deutschen Nationalstaats. In diese Diskussion möchte ich mit diesem Beitrag neue Aspekte einbringen.

Das Gemälde ist in der Tat zwischen 1989 und 1991 entstanden. Für unsere Diskussion ist jedoch von entscheidender Bedeutung, wie mir scheint, die Vorgeschichte, die ich als kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Römer miterlebt habe. Bereits im Oktober 1986 hatte der Frankfurter Magistrat einen „Beschränkten Ideen- und Gestaltungswettbewerb Fresko für die Paulskirche“ ausgelobt. Verwaltungsintern zuständig war das Hochbauamt unter der Ägide des Stadtrats Hans-Erhard Haverkampf, der bereits beim Neubau für das Kunstgewerbemuseum (heute Museum für Angewandte Kunst) das Instrument eines solchen Wettbewerbs auf Einladung überaus erfolgreich eingesetzt hatte – das Ergebnis war der spektakuläre Bau von Richard Meier.

Im Sinne des Architekten

Für den Paulskirchenfresko-Wettbewerb wurden eingeladen, in alphabetischer Reihenfolge: Johannes Grützke, Bernhard Heisig, Alfred Hrdlicka, Jörg Immendorf, Anselm Kiefer, Markus Lüpertz, A. R. Penck, Gerhard Richter und Werner Tübke. Mit Heisig und Tübke wurden zwei der bekanntesten Maler der DDR eingeladen; damit wollte man ersichtlich an den Wiederaufbau der Paulskirche nach 1945 anknüpfen, an dem sich die spätere DDR (damals noch SBZ) beteiligt hatte – die Paulskiche als gemeinsames Symbol der beiden ge­trennten Teile Deutschlands. Bei den Eingeladenen handelte es sich um die damals bekanntesten und renommiertesten zeitgenössischen deutschen Maler. Nur Grützke fiel aus dieser illustren Gruppe ein wenig heraus. Die deutsche Kunst- und Museumsszene wusste großenteils mit seinem Schaffen wenig anzufangen. Das Fachpreisrichterkollegium war ähnlich renommiert zusammengesetzt: Friedhelm Mennekes, Hilmar Hoffmann, Peter Iden, Klaus Gallwitz, Werner Hofmann und Kurt Steinel.

Zur Begründung, weshalb der Wettbewerb überhaupt veranstaltet wurde, hieß es in der Auslobung, schon zur Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg sei vorgesehen gewesen, die Au­ßenwand des Zentralraums in der Wandelhalle der Paulskirche, die auf den damaligen Architekten Rudolf Schwarz zurückgeht, mit einem Fresko zu versehen. Davon zeuge der aus der Zeit des Wiederaufbaus stammende Lampenkranz an der Decke, dessen Strahler auf die Wand ausgerichtet sind. Damit erledigt sich, denke ich, der Einwand, das Wandbild entspreche nicht dem Willen des damaligen Architekten. Das Gegenteil ist der Fall. Umgekehrt wird eher ein Schuh draus: Die Entfernung des Grützke-Gemäldes würde dem Willen des Wiederaufbau-Architekten Schwarz widersprechen.