Paulskirche Frankfurt : Abweichende Ideen erlaubt

Eine Expertenkommission soll autonom über die Zukunft der Paulskirche in Frankfurt als nationales Demokratie-Symbol beraten. Die Stadt verweist jedoch auf geltende Beschlüsse.

Dreizehn Fachleute sollen einen umfassenden Vorschlag für die Zukunft der Paulskirche als nationaler Erinnerungs-, Gedenk- und Lernort erstellen. Auf dieser Basis soll dann alles Weitere, zum Beispiel ein Architektenwettbewerb, fußen. So steht es in dem Eckpunktepapier, das Bund, Land und Stadt als eine Art Auftrag für das Expertengremium verfasst haben. Die Zusammensetzung der 13 Mitglieder zählenden Kommission folgt einem fein austarierten Proporz. Knapp die Hälfte der Fachleute kommt aus Frankfurt und Hessen, knapp die andere Hälfte von außerhalb. Im Zweifel entscheidet somit der Kommissionsvorsitzende Volker Kauder, der langjährige Chef der Unionsfraktion im Bundestag.

Bis Ende nächsten Jahres soll der Vorschlag vorliegen. Das wäre noch rechtzeitig vor Beginn des Jahres 2023, in dem sich die Zusammenkunft des Paulskirchen-Parlaments zum 175. Mal jährt. Die Verwirklichung der Pläne wird dann allerdings über das Jubiläumsjahr hinausgehen. Unter anderem ist vorgesehen, die Paulskirche so zu sanieren, dass ihre „erinnerungspolitische Bedeutung“ gestärkt wird. Außerdem soll in der Nähe des Gedenkorts ein „Haus der Demokratie“ als Ort des Diskurses entstehen.

Namhaft besetzte Kommission

Zu den lokalen Mitgliedern der Kommission gehört die ehemalige Leiterin des Instituts für Stadtgeschichte, Evelyn Brockhoff. Sie kennt die Paulskirche und ihre Geschichte so gut wie sonst kaum jemand. Zu den weiteren Frankfurter Vertretern gehören Rainer Forst, Professor für Politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Universität, der evangelische Stadtdekan Achim Knecht, der Direktor des Deutschen Architekturmuseums, Peter Cachola Schmal, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Mirjam Wenzel; hinzu kommt der Präsident des hessischen Landesdenkmalamts, Markus Harzenetter.

Allerdings ist nicht gesagt, dass die Diskussionen des Gremiums tatsächlich entlang der Herkunftslinien verlaufen, und vermutlich würden die Mitglieder das auch von sich weisen. Tatsache ist aber, dass es zwischen Stadt, Land und Bund unterschiedliche Meinungen gibt, wohin sich die Paulskirche entwickeln soll. Eine Einflussnahme von außen wird deshalb im Eckpunktepapier ausgeschlossen: „Die Expertenkommission ist inhaltlich und organisatorisch autonom.“ Und: „Es steht ihr frei, auch von bisherigen Beschlüssen abweichende Ideen zu entwickeln.“

Andererseits erwähnt das Papier auch ausdrücklich, dass die Fachleute nur eine beratende Funktion haben. Kritiker meinen dennoch, dass dem Gremium ziemlich viel Autonomie zugebilligt wurde. Baudezernent Jan Schneider (CDU) legt Wert auf die Feststellung, dass die Stadt als Eigentümerin der Paulskirche das letzte Wort hat. „Ich sehe in dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung die Grundlage und den Rahmen für die Arbeit der Expertenkommission.“ Es müsse klar sein, dass am Ende die demokratischen Gremien entschieden, was mit der Paulskirche passiere.

Symbol für den demokratischen Neubeginn

Was aber ist mit den „bisherigen Beschlüssen“ gemeint, von denen die Ideen der Kommission abweichen dürfen? Die Stadtverordneten hatten im November 2019 entschieden, dass die Paulskirche im Bild der Nachkriegszeit saniert wird. Anstelle einer historisierenden Sanierung könne der Ereignisse von 1848/49 in einem modernen, multimedialen und mehrsprachigen Haus der Demokratie gedacht werden, heißt es im Beschluss. Bei der Sanierung sei es aus geschichtlichen, baulichen und ideellen Gründen angezeigt, die äußere und innere Gestalt der Paulskirche zu respektieren, denn diese stehe nicht nur für die erste deutsche Nationalversammlung, sondern sei auch ein Symbol für den demokratischen Neubeginn nach dem Nationalsozialismus.

Peter Cachola Schmal hält diese Festlegung für richtig. „Die Paulskirche bleibt, wie sie ist. Die Stadt hat sich klar und deutlich positioniert“, sagt der Direktor des Architekturmuseums. Er erwartet zwar, dass in der Kommission über den Zustand der Nachkriegszeit noch einmal diskutiert wird, hält dies aber für „Scheingefechte“. Die eigentliche Aufgabe des Gremiums sei die Bestimmung, Funktion und Gestaltung des Hauses der Demokratie. Als Standorte kommen seiner Ansicht nach nur der Paulsplatz und die Kämmerei in Frage.

Damit sich das Projekt nicht noch weiter verzögert, wäre es aus Schmals Sicht praktisch, wenn die Sanierung der Paulskirche schon vor dem Bau des Demokratiezentrums beginnen könne. Möglicherweise komme die Expertenkommission aber auch zu dem Schluss, dass es bauliche Abhängigkeiten zwischen der Paulskirche und dem Haus der Demokratie gibt – etwa durch einen unterirdischen Tunnel. Unklar ist, ob der Paulsplatz überhaupt zur Verfügung steht: In seinem Koalitionsvertrag hat das neue Römer-Bündnis eine Bebauung abgelehnt.